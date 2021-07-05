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Dünyanın en fazla boy farkına sahip çifti adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı

05.07.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 yaşındaki James Lusted ve 27 yaşındaki öğretmen eşi Chloe aralarındaki boy farkı nedeniyle Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Kısa sürede birbirlerine aşık olan çift evliliklerini bir çocukla taçlandırdı. Aşkın engel tanımadığını gösteren bu hikaye görenleri adeta mest etti.

Dünyanın en fazla boy farkına sahip çifti adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı

2012 yılında Galler'deki Rhyl Clwyd kasabasındaki Olimpiyat meşalesini taşımasından kısa bir süre Chloe, ortak arkadaşları sayesinde James ile tanıştı. Hayatı boyunca kendisinden daha uzun erkeklere ilgi duyduğunu söyleyen Chloe’in hayatı James ile tanışmasıyla tamamen değişti.

James, nadir görülen bir cücelik türünden muzdarip bu yüzden 109 cm, eşi Chloe ise 162 cm. İkili, aralarındaki boy farkı nedeniyle adlarını Guiness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. Pandomim sanatçısı olan James Lusted İngiltere’nin en kısa adamlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aradığı aşkı Chloe’de bulan Lusted, düğünlerinde tabureye çıktığı fotoğraf karesiyle ünlenmişti. Şimdilerde evli olan çiftin bir de çocukları var.

guinnes

James, küçükken özel biriyle tanışıp tanışamayacağı konusunda endişeli olduğunu ama şimdilerde ailesiyle çok mutlu olduğunu dile getirdi. James, "Kendi kendime cüceliğin bana ait olmadığını, cüceliğin sahibi olduğumu söylemek zorunda kaldığım bir noktaya geldim. Sadece herkesle aynı olmak istedim.'' dedi.

Dünyanın en kısa boylu çifti evlilikleriyle Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na girdiDünyanın en kısa boylu çifti evlilikleriyle Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi


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