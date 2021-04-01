Dünyanın en kısa boylu çifti evlilikleriyle Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi

Brezilya’da yaşayan 30 yaşındaki 88.5 cm boyunda Paulo Gabriel da Silva Barros ile 26 yaşındaki 89.5 cm boyundaki eşi Katyucia Hoshino rekor kitaplarında yer alan bir aşka imza attılar.

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en kısa boylu çifti olarak görülen ikili tam 10 yıl önce tanıştı ve birbirlerine ilk görüşte aşık oldu. Sosyal medya aracılığıyla tanışan çiftin aşkları ilk adımda hiç kolay olmadı. Katyucia ilk başta Paulo’nun sosyal medyadan gönderdiği talebini reddetti ardından ise onu engelledi. Tam 1.5 yıl boyunca engelli duran Paulo’nun engeli kalktığı gün her şey değişmiş. Paulo önce onu aramanın bir yolunu bulmuş sonra da 300 km ötedeki kasabaya giderek onunla konuşmuş.

Paulo ile Katyucia tam 4 yıl boyunca farklı şehirlerden ilişkilerini sürdürmüşler. Çift bir süre flört ettikten sonra uzun mesafeli ilişki onlara zor geldiği için birlikte yaşamaya karar vermişler. Şimdi evli ve mutlu bir çift Barros ve Hoshino.



