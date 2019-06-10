Dünyanın en genç kadın gezgini Lexie Alford!

Dünyadaki en genç gezgin olarak büyük bir başarıya imza atan 21 yaşındaki Amerikalı Lexie Alford ile tanışmaya hazır mısınız?. 2 Haziran'da Lexi, Instagram hesabına "resmi olarak dünyadaki her ülkeye seyahat etti" yazısı ile birlikte bir fotoğraf yükledi.

Fotoğrafta Alford, üzerinde "Kuzey Kore May 31, 2019, ülke no. 196" yazılı bir kağıt tutuyor ve Kuzey Kore'nin muazzam yolculuğundaki son dönüm noktası olduğunu ve dünya rekoruna son bir adım kaldığını gösteriyordu. Lexielimitless adlı web sitesinde gezdiği tüm ülkeri ve deneyimlerini takipçileri ile paylaşıyor.

Alford, “Bu kulağa çılgınca geliyor, ancak dünyadaki her ülkeden seyahat eden birçok insan var" dedi. “Tahmini 150 kadar insan var ve bu kişilerin sadece 10'dan azı kadındı” diyen genç gezgin şimdi onlardan biri! Genç kadın, 18 yaşında topluluk kolejini bitirdikten sonra çalışmalarına devam etmek için baskı altında olmasına rağmen, herkesin isteklerine karşı gelmeye ve kendi kişisel tutkusu olarak gördüklerini sürdürmeye karar verdiğini açıkladı.