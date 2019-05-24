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Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner o ismin malikanesini kiraladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

Ünlü yıldız Kylie Jenner, Malibu’da Yolanda Hadid’in evini kiraladı. Jenner haftalık olarak Hadid'e 450 bin dolar (Yaklaşık 2.9 milyon TL) ödeyecek.

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner o ismin malikanesini kiraladı

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın milyarder kardeşi Kylie Jenner, Malibu’da Yolanda Hadid’in evini kiraladı.

Dünyanın genç milyonerleri arasına adını yazdıran Jenner'ın malikane için haftalık Hadid'e 450 bin dolar (Yaklaşık 2.9 milyon TL) ödeyeceği ortaya çıktı.

Amerikan medyası; Jenner'ın tüm Kardashian ailesini bu evde ağırlayacağını yazdı.

Jenner, Cosmetics markasıyla makyaj ürünleri satarak, 21 yaşında 1 milyar dolar kazanmıştı.

Eski model Yolanda Hadid; Jenner'ların yakın arkadaşı olan model Bella ve Gigi Hadid'in annesi...

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