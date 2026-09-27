Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu: 192 ülkeyle zirveye oturdu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Henley & Partners tarafından hazırlanan Henley Passport Index, vize derdi yaşamadan dünyayı gezmek isteyenler için en avantajlı pasaportların listesini çıkardı.

2026 sıralamasında Singapur 192 destinasyonla ilk sırada yer aldı. Böylece Singapur pasaportu, dünyanın en fazla ülke ve bölgesine önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayan pasaport oldu.

Listenin üst sıralarında Asya, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri dikkat çekti.

İLK SIRALARDA HANGİ ÜLKELER VAR?

2026 verilerine göre listenin zirvesinde yer alan pasaportlar ve erişebildikleri destinasyon sayıları şöyle:

Singapur: 192 destinasyon

Japonya: 188 destinasyon

Güney Kore: 188 destinasyon

Birleşik Arap Emirlikleri: 188 destinasyon

İsveç: 187 destinasyon

Bu ülkelerin vatandaşları, çok sayıda destinasyona seyahat öncesinde vize başvurusu yapmak zorunda kalmadan gidebiliyor.

TÜRKİYE PASAPORTU KAÇINCI SIRADA?

Türkiye pasaportu ise 2026 listesinde 113 destinasyona erişimle 46. sırada bulunuyor. Türkiye, geçen yılki sırasını korudu.