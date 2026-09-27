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Samsung bu kez şarj kablosunu da kutudan çıkardı! İki modelde yok

Samsung’un Galaxy A07s ve Galaxy A08 modellerinin kutusunda USB-C kablosu bulunmuyor. Şarj adaptörü de çıkmadığı için bu telefonları alanların şarj etmek üzere kendi kablo ve adaptörlerini kullanması gerekiyor.

Samsung bu kez şarj kablosunu da kutudan çıkardı! İki modelde yok
Enes Çırtlık

Samsung’un uygun fiyatlı iki telefonunun kutu içeriği dikkat çekti. Notebookcheck’in haberine göre Galaxy A07s ve Galaxy A08’in kutularından USB-C kablosu çıkarıldı.

Galaxy A08’in kutusunu inceleyen YouTuber Izzi Boye’un gösterdiği içerikte yalnızca telefon, hızlı başlangıç kılavuzu ve SIM kart çıkarma iğnesi yer alıyor. Kutuda ne şarj kablosu ne de adaptör bulunuyor.

Samsung bu kez şarj kablosunu da kutudan çıkardı! İki modelde yok 1
Samsung Galaxy A08

STANDART GALAXY A07’NİN KUTUSUNDA KABLO VAR

Samsung’un telefon kutularına şarj adaptörü koymaması yeni bir uygulama değil. Ancak standart Galaxy A07’nin kutusunda USB-C kablosu bulunurken, habere göre A07s ve A08’de bu aksesuar da yer almıyor. Böylece kullanıcıların telefonu şarj etmek için kabloyu ayrıca temin etmesi veya elindeki bir kabloyu kullanması gerekiyor.

Samsung bu kez şarj kablosunu da kutudan çıkardı! İki modelde yok 2


Samsung Galaxy A07s

7 Eylül’de belirli pazarlarda satışa çıkan Galaxy A07s, standart A07’nin küçük değişiklikler içeren bir sürümü. Telefonda Android 16 yüklü geliyor ve Helio G99 yerine Helio G99+ işlemci kullanılıyor.

Galaxy A08 ise 6,7 inç HD+ LCD ekran, 6.000 mAh batarya ve 25 W kablolu şarj desteği sunuyor. Başlangıç fiyatı 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürüm için yaklaşık 115 dolar. Ancak bu modelde 25 W şarj desteğinden yararlanmak için gereken kablo ve adaptör kutudan çıkmıyor.

Kaynak: Notebookcheck.net

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung USB
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