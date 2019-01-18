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Dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 18.01.2019 14:16 | Son Güncelleme

Numbeo verilerinden ve medya yansımalarından yola çıkılarak derlenen bilgilere göre dünyanın en güvenli ülkeleri ve şehirleri belli oldu. Yapılan araştırmada suç oranları ve güvenlik ile ilgili ciddi oranda haber yapıldığı görüldü. Bu konuda 401 bin 350 haberin yer aldığı görülen araştırmada haber başlıklarından yola çıkılarak daha çok gündem yaratan konular da belirlendi. Bu verilere göre geçtiğimiz yıl en çok hırsızlık, taciz, kaza ve yaralama haberleri konuşuldu.

Dünya üzerinde en çok hangi ülkenin güvenli olduğunun belirlenmesinin amaçlandığı araştırmada Türkiye de sıralamada yer aldı. Eskişehir, Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul'un sıralamaya girdiği listede bakın ülkemiz kaçıncı sıraya oturdu?

İşte en güvenilir ülkeler

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya üzerinde hangi ülkelerin ne kadar güvenli olduğunu konu alan araştırmayı inceledi.
PRNet’in Numbeo verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 59,62’lik güven endeksiyle 49’uncu sırada yer aldığı görüldü. Veriler 2019 yılının Ocak ayını baz alırken, dünyanın en güvenli ülkesi yüzde 86,74 oranla Katar olarak belirlendi.
Katar’ı yüzde 86,27 oranla Japonya takip etti.
Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 83,68 oranla üçüncü sırada yer aldığı saptandı.
Dünyanın en güvenli şehirlerine de değinilen listede, Türkiye’nin en güvenli şehrinin yine Eskişehir olduğu gözlendi.
Eskişehir’den sonra Türkiye’den yer alan diğer şehirler ise; Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul olarak kaydedildi.
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Türkiye ülke

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