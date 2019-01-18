Dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya üzerinde en çok hangi ülkenin güvenli olduğunun belirlenmesinin amaçlandığı araştırmada Türkiye de sıralamada yer aldı. Eskişehir, Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul'un sıralamaya girdiği listede bakın ülkemiz kaçıncı sıraya oturdu?

İşte en güvenilir ülkeler

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya üzerinde hangi ülkelerin ne kadar güvenli olduğunu konu alan araştırmayı inceledi.

PRNet’in Numbeo verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 59,62’lik güven endeksiyle 49’uncu sırada yer aldığı görüldü. Veriler 2019 yılının Ocak ayını baz alırken, dünyanın en güvenli ülkesi yüzde 86,74 oranla Katar olarak belirlendi.

Katar’ı yüzde 86,27 oranla Japonya takip etti.

Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 83,68 oranla üçüncü sırada yer aldığı saptandı.

Dünyanın en güvenli şehirlerine de değinilen listede, Türkiye’nin en güvenli şehrinin yine Eskişehir olduğu gözlendi.