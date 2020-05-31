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Dünyanın En Güzel Kokusu 2 nerede ve ne zaman çekildi? İşte Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 21:02 | Son Güncelleme

Romantik Türk filmi Dünyanın En Güzel Kokusu 2 bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. 2018 yılında çekilen ve Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminde Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal başrollerde oynuyor. Peki Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminin konusu nedir? Dünyanın En Güzel Kokusu 2 ne zaman ve nerede çekildi? İşte merak edilenler.

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 nerede ve ne zaman çekildi? İşte Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi konusu ve oyuncuları

Çukur dizisindeki Aliço rolüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ile Vizontole Tuuba ve Yemin gibi yapımlarda rol alan Tuba Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi bu akşam ekrana geliyor. İşte Dünyanın En Güzel Kokusu 2 hakkında bilgiler.

lk filmde birbirlerine deliler gibi aşık olan Hakan (Rıza Kocaoğlu) ile Derya'nın (Tuba Ünsal) aşkları devam ederken kader, Derya'yı Hakan'dan koparır. Hakan bu olaylardan sonra kendini toparlayamaz. Zaman geçtikçe daha da kötü bir hale bürünen Hakan, birden Candan (Bestemsu Özdemir) ile tanışır. Bambaşka bir aşk hikayesinin başlangıcı olan bu buluşma filmin de seyrini belirliyor.

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DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi 2018 yılında, İstanbul Cihangir, Galata ve Karaköy'de çekildi. Yurt dışı sahneleri ise Amstardam'da çekildi.

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 KONUSU NEDİR?

Hakan ve Derya köklü arkadaşlıklarının ardından birbirlerine aşık olmuş, masalsı bir aşk yaşamışlardır. Aşklarının meyvesi bir de bebekleri olmuştur. Ancak hayat Derya'yı zamansızca Hakan'ın ve bebek Elif Zeyno'nun yanından almıştır. Derya'nın ölümünün ardından yıkılan Hakan bir türlü toparlayamaz. Arkadaşlarının da yardımıyla kızı Elif Zeyno için hayata tutunmaya çalışır. Bir gün tesadüf eseri sıradışı ve kendi acılarıyla boğuşan bir kadın olan Candan ile tanışır. Yavaş yavaş Hakan'ın hayatına giren Candan, Hakan'la ilginç bir arkadaşlık kurar. İkili birbirlerinin yaralarına iyi gelebilecek midir?

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 OYUNCULARI

Riza Kocaoglu – Hakan

Tuba Ünsal – Derya

Bestemsu Özdemir – Candan

Ege Aydan – Mesut

Burak Altay – Çetin

Esra Rusan – Kübra


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