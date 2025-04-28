Dünyanın en güzel oyunları (En çok sevilen 10 oyun)

Dünya genelinde en fazla ilgi gören oyunlara bakıldığında, oyun geliştiriciliğinin dinamik yapısı ve oyunseverlerin tercihleri anlaşılmaktadır. Boş vakitlerini değerlendirmek için oyun oynayan milyonlarca insanın olduğu bilinmektedir. Verilere bakıldığında, dünya çapında online olarak yaklaşık 1 milyara yakın oyuncu mevcuttur. En çok oynanan oyunlar incelendiğinde ise genellikle çok oyunculu ve server sistemine dayalı yapımların olduğu görülmektedir. Tek oyunculu oyunların popülaritesi ise giderek azaldığı gözlemlenmektedir.

Dünyanın en güzel oyunları

En sevilen oyunla ilgili kesin bir yanıt olmasa da platformlarda yer alan ve kullanıcıların tercihlerine göre en çok oynanan oyunlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Minecraft, İsveçli Markus Alexej Persson tarafından 2011 yılında geliştirilen ve Mojang Studios tarafından piyasaya sürülen bir oyun olarak öne çıkmaktadır. Oyun 2014 senesinde Microsoft tarafından satın alınmıştır. Oyuncular, oyun içerisindeki bloklarla çeşitli tasarımlar yapabilmektedir.

Minecraft piyasaya çıktığı günden bu yana her sene yeni özellikler yayımlayarak güncel kalan oyunlardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Bu oyun içerisinde bina inşası gibi farklı obje ve nesneler yapılabilmektedir. Buna yönelik hiçbir kısıtlama olmamakla birlikte oyun içerisinde birden fazla farklı mod sunulmaktadır. Bunlar arasında seyirci modu, macera modu ve survival modu gibi oyun deneyimini artıran modlar yer almaktadır.

2. League of Legends

Riot Games tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun olarak League of Legends ya da kısaltılışıyla LoL, 27 Ekim 2009 tarihinde yayımlanmıştır. Piyasaya sürüldüğü günden itibaren dünya genelinde popülerlik kazanan LoL, e-spor içerisinde öne çıkan oyunlardan birisidir.

Strateji becerileri yüksek olan kişilerin başarılı olduğu bu oyun içerisinde savaş meydanındaki takım arkadaşlarıyla birlikte düşman kulesini yıkıp savaş kazanılmaya çalışılmaktadır.

3. Fortnite

Fortnite, Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen ve Epic Games tarafından 25 Temmuz 2017 tarihinde piyasaya sürülen bir nişancı oyunudur.

Oyun içerisinde 4 kişiye kadar eşli oynama deneyimi mevcut olarak farklı görevler bulunmaktadır. Oyunda Save the World, Fortnite Battle Royale ve Kreatif olarak 3 oyun modu bulunmaktadır. Oyun içerisindeki mekanikler birbirinden farklı olsa da Fortnite, PUBG oyununa benzetilmektedir.

4. Valorant

Valorant, Riot Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz birden fazla oyuncu deneyimini içeren (FPS) video oyunudur. Oyun içerisindeki her karşılaşmada farklı bir ajan seçilir, 5’e 5 takımlar “Spike” adı verilen bombayı patlatmaya ya da imha etmeye çalışırlar. Saldıran tarafı Spike’ı yerleştirmeye çalışırken, Savunucular ise düşmanı yok etmek ve Spike’ı imha etmekle görevlidir. Sürekli olarak değişen ve yenisi eklenen ajanların kendine özgü yetenekleri bulunur. Her karşılaşmada 12 tur oynanır ve düşmandan önce 13 galibiyet alan takım bütün maçı kazanır.

Counter-Strike: Global Offensive ya da bilinen kısaltılışıyla CS:GO, Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen çevrimiçi bir nişancı oyunudur. Bu oyun, Counter-Strike serisinin dördüncü oyunu olarak en çok oynanan Counter Strike oyunu olarak tahmin edilmektedir.

Oyun içerisinde Teröristler ve Anti-Teröristler isminde 2 ayrı takım bulunur. Her iki taraf da birbirlerini yok etmeye ve ayrı görevleri tamamlamaya çalışırlar. Teröristler, oynanan moda bağlı olarak bombayı kurmalı ya da rehineleri savunmalıdır. Anti Teröristler ise bombanın kurulmasını engellemeli ya da rehineleri kurtarmalıdır.

Diğer 5 oyun ise şu şekilde sıralanabilir:

6. The Witcher

Hikayesi ve derin dünyasıyla RPG türünün en beğenilen örneklerinden biridir.

7. Cyberpunk 2077

Fütüristik evreni ve hikayesiyle dikkat çeken bu RPG, oyunculara geniş bir keşif alanı sunmaktadır.

8. Resident Evil 4

Hikayesi ve gizemiyle birlikte dikkat çeken korku oyunu serisinin oyunudur.

9. The Legend of Zelda

Açık dünya yapısı ve mekanikleriyle oyunseverlerin ilgisini çekmektedir.

10. Alan Wake II

Karanlık atmosferi ve hikayesiyle dikkat çeken bu oyun 2025 yılındaki favori oyunlardan birisi olarak öne çıkmaktadır.