Dünyanın en güzel ülkeleri seçildi! Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dört mevsimi bir arada sunan doğası, binlerce yıllık tarihi ve zengin mutfağıyla dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çeken Türkiye, uluslararası bir listede daha adından söz ettirdi. Dünyanın en köklü dergilerinden Architectural Digest’in hazırladığı 'Dünyanın En Güzel Ülkeleri' listesinde Türkiye, 21 ülke arasında 12. sırada yer alarak küresel ölçekte beğeni topladı.

Sedef Karatay

Dört mevsimin aynı anda yaşandığı, binlerce yıllık tarihle eşsiz doğanın iç içe geçtiği Türkiye, bu kez uluslararası bir listede güzelliğiyle öne çıktı. Mutfak kültüründen doğal miraslarına kadar her köşesi ayrı bir deneyim sunan ülkemiz, milyonlarca turistin tercihi olmaya devam ederken önemli bir başarıya daha imza attı.

Dünyanın en güzel ülkeleri seçildi! Türkiye listede kaçıncı sırada? 1

DİKKAT ÇEKEN LİSTE

Dünyanın en köklü mimarlık ve tasarım dergilerinden biri olan Architectural Digest, "Dünyanın En Güzel Ülkeleri" listesini yayımladı. Toplam 21 ülkenin yer aldığı listede Türkiye, 12. sırada kendine yer buldu. Çalışma, uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı.

17 BİN KİŞİNİN GÖRÜŞÜ VE BİRDEN FAZLA KRİTER DEĞERLENDİRİLDİ

Liste hazırlanırken yalnızca görsel güzellikler değil; UNESCO Dünya Mirası Alanları, ülkelerin sürdürülebilirlik çalışmaları, turizm potansiyelleri ve US News & World Report’un 2024 sıralaması da dikkate alındı. Ayrıca 17 bin kişinin görüşlerinin değerlendirilmesi, listenin kapsamını daha da genişletti.

ZİRVEDE YUNANİSTAN, AFRİKA’DAN GÜÇLÜ BİR TEMSİLCİ

Listenin ilk sırasında Yunanistan yer aldı. Tarihi yapıları, doğal manzaraları, müzeleri ve kültürel mirasıyla Yunanistan, 'en güzel ülke' unvanını kazandı.

Dünyanın en güzel ülkeleri seçildi! Türkiye listede kaçıncı sırada? 2

İkinci sırada ise Afrika kıtasının güneyinde bulunan Zambiya yer aldı. Özellikle vahşi doğası ve doğal güzellikleriyle Zambiya, listede en üst sıraya çıkan Afrika ülkesi oldu.

Dünyanın en güzel ülkeleri seçildi! Türkiye listede kaçıncı sırada? 3

Dünyanın en güzel ülkeleri seçildi! Türkiye listede kaçıncı sırada? 4

İTALYA İLK ÜÇTE YER ALDI

Üçüncü sıraya yerleşen İtalya, tarihi dokusu ve doğal zenginlikleriyle dikkat çekti. Turist yoğunluğuna rağmen alınan önlemler ve artan ilgi, İtalya’nın popülerliğinin önümüzdeki yıllarda da süreceğini gösteriyor.

Dünyanın en güzel ülkeleri seçildi! Türkiye listede kaçıncı sırada? 5

İLK 10’DA ASYA VE AVRUPA ÜLKELERİ ÖNE ÇIKTI

Listenin devamında:

    1. Endonezya
    1. Avustralya
    1. İspanya
    1. Peru
    1. Japonya
    1. Tayland
    1. İsviçre

Dünyanın en güzel ülkeleri seçildi! Türkiye listede kaçıncı sırada? 6

Farklı kıtalardan ülkelerin listede bulunması, güzellik algısının çok yönlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın en güzel ülkeleri seçildi! Türkiye listede kaçıncı sırada? 7

TÜRKİYE’NİN ÖNE ÇIKAN GÜZELLİĞİ: PAMUKKALE

Türkiye’nin 12. sırada yer aldığı listede, Pamukkale özellikle vurgulandı. Doğal travertenleri ve tarihi Hierapolis Antik Kenti ile Pamukkale, ülkemizin dünya çapındaki simgelerinden biri olarak gösterildi. Liste, turistlerin yeni destinasyonlar keşfetmesine de rehber olmayı amaçlıyor.

Dünyanın en güzel ülkeleri seçildi! Türkiye listede kaçıncı sırada? 8

Dünyanın en güzel ülkeleri seçildi! Türkiye listede kaçıncı sırada? 9

TURİZMDE REKOR YIL

Türkiye’nin bu başarısı, turizm rakamlarına da yansımış durumda. TÜİK verilerine göre, 2024 yılının Ocak–Eylül döneminde Türkiye’ye 49,2 milyon ziyaretçi geldi. Aynı yıl turizm gelirlerinde tüm zamanların rekoru kırılarak sektörün yükselişi bir kez daha tescillendi.

Dünyanın en güzel ülkeleri seçildi! Türkiye listede kaçıncı sırada? 10

