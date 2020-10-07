Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi

Time Out, dünyanın en havalı semti listesini yayınladı. 40 semtin yer aldığı listenin zirvesinde Barselona’da yer alan Esquerra De L'Eixample yer aldı. Komşuluğun ölmediği, insanların birbirini tanıdığı, harika işletmelerin olduğu yer olarak bahsedilen semti Downtown Los Angeles takip etti.

Time Out listeyi hazırlarken, bir mahallenin atmosferi, sunulan yiyecek ve içecekler, gece hayatı ve kültürüne bakarken koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sefer bir mahallenin topluluk ruhunu ön planda tutarak tercihlerini yaptı. Listede, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu semtler ön olana çıktı.

Koronavirüs karantinası sırasında Esquerra de l'Eixample sakinleri, topluluk ruhunu canlı tutmak için balkonlarından şık kıyafetlerle dans partileri düzenlediler. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için yerel bir destek ağı oluşturuldu ve tanınmış Semproniana restoranından Ada Parellada, sağlık çalışanları için yemek pişirmeye başladı. Black Lives Matter protestoları ve gösterileri için çok önemli ve merkezi bir yer haline gelen Downton en havalı ikinci semt oldu.