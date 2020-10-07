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Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Time Out bu sefer yıllık listesini biraz daha küçülterek semtlere yöneldi. Listenin zirvesinde Barselona’da yer alan Esquerra De L'Eixample semti zirvede yer alırken, İstanbul’dan da bir semt listede yerini aldı.

Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi

Time Out, dünyanın en havalı semti listesini yayınladı. 40 semtin yer aldığı listenin zirvesinde Barselona’da yer alan Esquerra De L'Eixample yer aldı. Komşuluğun ölmediği, insanların birbirini tanıdığı, harika işletmelerin olduğu yer olarak bahsedilen semti Downtown Los Angeles takip etti.

Time Out listeyi hazırlarken, bir mahallenin atmosferi, sunulan yiyecek ve içecekler, gece hayatı ve kültürüne bakarken koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sefer bir mahallenin topluluk ruhunu ön planda tutarak tercihlerini yaptı. Listede, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu semtler ön olana çıktı.

Koronavirüs karantinası sırasında Esquerra de l'Eixample sakinleri, topluluk ruhunu canlı tutmak için balkonlarından şık kıyafetlerle dans partileri düzenlediler. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için yerel bir destek ağı oluşturuldu ve tanınmış Semproniana restoranından Ada Parellada, sağlık çalışanları için yemek pişirmeye başladı. Black Lives Matter protestoları ve gösterileri için çok önemli ve merkezi bir yer haline gelen Downton en havalı ikinci semt oldu.

Hong Kong'da Sham Shui Po üçüncü sırada yer aldı. İnsanlar genellikle hafta sonları yeni sanatçılar, lezzetli yemekler keşfetmek ve klasik ve tasarım kıyafetlerin yanı sıra geleneksel tekstil ürünlerini satın almak için mahalleye gelirler. Ancak salgın sırasında mahalle, savunmasızlara yardım etmek için kurulan kuruluşlara ve evsizlere barınma imkanı sunan yerel bir pansiyona dönüştü.

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Listeye Türkiye’den bir semt girebildi. İstanbul’un eski semtlerinden Arnavutköy, Time Out’a göre dünyanın en havalı semtlerinden biri.

DÜNYANIN EN HAVALI 40 SEMTİ

  1. Esquerra De L'Eixample, Barselona
  2. Downtown, LA
  3. Sham Shui Po, Hong Kong
  4. Bedford-Stuyvesant, New York
  5. Yarraville, Melbourne
  6. Wedding, Berlin
  7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Shanghai
  8. Dennistoun, Glasgow
  9. Haut-Marais, Paris
  10. Marrickville, Sydney
  11. Verdun, Montreal
  12. Kalamaja, Tallinn
  13. Hannam-dong, Seoul
  14. Bonfim, Porto
  15. Ghosttown, Oakland
  16. Chula-Samyan, Bangkok
  17. Alvalade, Lisbon
  18. Noord, Amsterdam
  19. Centro, São Paulo
  20. Holešovice, Prague
  21. Lavapiés, Madrid
  22. Opebi, Lagos
  23. Narvarte, Mexico City
  24. Uptown, Chicago
  25. Little Five Points, Atlanta
  26. Wynwood, Miami
  27. Phibsboro, Dublin
  28. Nørrebro, Copenhagen
  29. Bugis, Singapore
  30. Gongguan, Taipei
  31. Soho, London
  32. Binh Tanh, Ho Chi Minh City
  33. Melville, Johannesburg
  34. Kabutocho, Tokyo
  35. Porta Venezia, Milan
  36. Taman Paramount, Kuala Lumpur
  37. Allston, Boston
  38. Bandra West, Mumbai
  39. Arnavutköy, Istanbul

  40. Banjar Nagi, Ubud


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