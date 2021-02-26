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  4. Dünyanın en heyecan verici şovu Victoria’s Secret defilesinin bilinmeyenleri ortaya çıkıyor

Dünyanın en heyecan verici şovu Victoria’s Secret defilesinin bilinmeyenleri ortaya çıkıyor

26.02.2021 08:11 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en heyecan verici şovu Victoria’s Secret defilesinin bilinmeyenleri ortaya çıkıyor

Yeni yıl gecelerinin geleneksel programı haline gelen ancak iki senedir yapılmayan Victoria’s Secret şovu yerine bu sefer belgeseli geliyor.

Her sene merakla beklenen ancak 2 yıldır yapılmayan Victoria’s Secret defilesinin belgeseli geliyor.

Her sene 'Yılın şovu' olarak aralık ayında gerçekleşen Victoria’s Secret defilesi 2019'dan bu yana yapılmıyor. L Brands'ın CFO'su Stuart Burgdoerfer, o dönem bu hamlenin pazarlama stratejisin geliştirmek için yapıldığını açıklasa da firmanın satışı kaçınılmaz oldu.

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3 BÖLÜMLÜK BELGESEL

Gazeteci ve film yapımcısı Matt Tyrnauer da bir döneme damga vuran Victoria’s Secret'ın hikayesini anlatmak için harekete geçti.

3 bölümlük The Rise and Fall Of Victoria’s Secret (Victoria’s Secret’ın Yükselişi ve Düşüşü) adlı belgesel için hazırlıklara başlandı.

HULU İLE ANLAŞTILAR

Hulu ile anlaşan Tyrnauer, yeni belgeseli 2022’nin başında yayınlayacak. The Hollywood Reporter’ın haberine göre Tyrnauer, iç giyim markasının sahne arkasına giderek, Victoria’s Secret’ın şirket içi yaşamına ve kültürüne mercek tutacak.

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