''Dünyanın en hızlı hayvanı hangisi?'' sorusunun yanıtı aranırken genellikle kara hayvanları üzerinden düşünülür. Fakat rüzgarın da etkisiyle kazanılan ivme sayesinde oldukça hızlara ulaşabilen kuş türleri unutulmamalıdır. Hız, hayvanlar aleminde avlanma ve hayatta kalma konularında oldukça kritik bir özelliktir. Bundan dolayı dünyanın en hızlı hayvanı da sıklıkla merak edilir.

Dünyanın en hızlı hayvanı hangisi ve hızı kaç km?

Dünyada birçok hızlı hayvanın yaşadığı bilinir. Örneğin karadaki en hızlı canlı Çita olarak bilinirken, denizlerin hakimi ise yelken balığıdır. Tüm bunlarla beraber dikkate alınması gereken diğer canlılar ise göklerin hakimi olan kuşlardır. Zira, doğanların ortalama 340 km/saat hızında uçtukları bilinir. Bazı doğanlar 380 km/saat hıza kadar ulaşabildiğinden, bu durum da Doğan ya da Alaca Doğan olarak bilinen kuş türü dünyanın en hızlı hayvanı unvanına sahip olmaktadır.

Dünyanın en hızlı hayvanları arasında genellikle hızını uçmayla sağlayan kuşlardan meydana gelmektedir. Ancak kuş türleri arasında da hız oranları farklılık gösterebilir.

Bazı hızlı hayvanlar şu şekilde sıralanabilir:

1- Bayağı Doğan

Gökdoğan, Alaca Doğan ya da sadece Doğan olarak da bilinen bu kuş türü gezegendeki en hızlı hayvanlardan biridir. Estetik görüntüsü ve olağanüstü gücüyle bilinen bu kuşun hızı 380 km/saat hıza ulaşılabildiğinden o en hızlı hayvan olmaktadır.

2- Çita

Çitalar karadaki en hızlı hayvanlardır. Kedigiller ailesine mensup olup oldukça şirin bir görüntüye sahip olan bu kediler, görünümlerinin aksine son derece yırtıcıdırlar. Bu canlılar 130 km/saat hızına kadar ulaşabilirler. Bununla beraber çitaların en önemli özelliklerinden biri 100 kilometre hıza 3 saniyede çıkabilmeleridir.

3- Yelken Balığı

Yelken balıkları denizlerin hakimidir denebilir. Hızları 110 km/saat hıza ulaşabilen bu balıklar aynı zamanda denizlerin en güçlü avcılarından biri olarak bilinmektedir.

4- Amerika Antilopları

Amerika kıtasında yaşayan antiloplar saatte 100 km/saat hıza kadar ulaşabilirler. Kuzey Amerika'da sıklıkla görülen bu türün sahip olduğu hız, onları dünyanın en hızlı hayvanları listesine sokmaktadır.

5- Aslan

Ormanların kralı olarak tanımlanan aslanlar, avlarını çok dengeli bir güç sayesinde adeta ezerler. Aslanlar ağırlıklarına rağmen 95 km/saat hıza ulaşabilen bir türdür. Bu oranlar kıyaslandığında ise oldukça etkileyici bir hızdır.

6- Ceylan

Ceylanlar yapıları gereği oldukça narin olsalar da kendilerinden daha güçlü hayvanları aciz duruma düşürürler. Bunun sebebi ise ceylanların oldukça yüksek hızlara çıkabilmeleridir. Bilhassa ince yapılı bacakları sayesinde çok hızlı bir şekilde koşabilen bu canlılar 90 km/saat hıza kadar ulaşabilirler.

7- Yaban Tavşanı

Küçük boyutlarına rağmen bu tavşanlar yakalanması oldukça zor canlılardır. Minik fakat hızlı olan yaban tavşanları 80 km/saat hıza kadar ulaşabilirler. Bu sayede de vahşi yaşamda kolay bir yem olmaktan kurtulurlar.

8- Ren Geyiği

Ren ya da Kanada Geyiği olarak bilinen bu tür fiziksel olarak son derece iridir. Ancak büyük boyutlarına rağmen son derece hızlı hareket ederler.

Söz konusu bu türlerin ulaşabildikleri hızlar, belirli durumlar ve şartlar kapsamında hesaplanan en yüksek hızlardır. Bu hızların büyük bir bölümü avlanma, kaçma ya da göç esnasında gerçekleşir. Ayrıca bu hızlar belirli canlılar veya popülasyonlar arasında da farklılık gösterebilmektedir.