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Dünyanın en hızlısı: Mermi treni

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

Japonya, şimdiye kadar üretilen en hızlı ‘mermi trenin’ testlerine başladı.

Saatte 360 km hıza erişebilen ve Çin'in rekortmen treni Fuxing'i geride bırakması beklenen dünyanın en hızlı treni ‘Alfa-X’ Japonya’da görücüye çıktı. Üç yıl sürecek testlere başlayan trenin, 2030 yılında operasyonel yetkinliğini tamamlayıp hizmet vermesi bekleniyor.

Trenin maksimum hızına ulaşması durumunda başkent Tokyo ile ülkenin kuzeyindeki Sappora kenti arasındaki mesafenin yarıya, sadece 4.5 saate inmesi bekleniyor.

ALFA-X, 10 vagona ve yaklaşık 22 metrelik sivri bir buruna sahip. Bu tasarım, yüksek hızlarda sesi ve basıncı azaltması ve tünellere girişin daha güvenli olması için yapıldı.

Japonya, geçtiğimiz sene Shinkansen N700S modelinin testlerine başlamıştı. Bu modelin 2020 yılı itibarıyla kullanıma sokulacağı ve Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda hizmet vereceği açıklanmıştı.

Dünyadaki en yüksek hıza ulaşan trenler, saatte 200 km ile yine Japonya ve Fransa’da bulunuyor. Fransa ve İngiltere’yi bağlayan Eurostar, saatte 185 km hız yapıyor.


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Anahtar Kelimeler:
mermi tren japonya test

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