Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Dünyanın en ilginç adasına akın ediyorlar! Mavi ve yeşil her tonuna ev sahipliği yapan masalsı bir ada: Bled Adası

Dünyanın en ilginç adasına akın ediyorlar! Mavi ve yeşil her tonuna ev sahipliği yapan masalsı bir ada: Bled Adası

17.11.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bled, Slovenya'nın kuzey batısındaki yukarı Carniola bölgesinde 10.899 nüfuslu küçük bir ada olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda özellikle sosyal medyada popüler olan ada dünyanın pek çok noktasından turistlerin geldiği destinasyona dönüştü. Slovenya’nın kuzeyinde, Alp Dağları’nın eteğinde yer alan Bled Adası, eşsiz güzelliğiyle görenleri etkisi altına alıyor.

Dünyanın en ilginç adasına akın ediyorlar! Mavi ve yeşil her tonuna ev sahipliği yapan masalsı bir ada: Bled Adası

Slovenya'nın başkenti Lubliyana'dan yaklaşık saatlik bir araba yolculuğuyla ulaşabilen Bled Gölü ve gölün ortasındaki Bled Adası, doğasıyla büyülüyor. Temiz havası, yemyeşil dağ manzaralarıyla rüyalar aleminde hissedilmesine neden olan Bled Adası sayesinde Slovenya'ya aşık olmamak elde değil. Adaya , Pletna olarak adlandırılan geleneksel bir bot ile gidiliyor.

ADA KADAR GÖLÜ DE ÜNLÜ

1

Bled, buz devrine ait Bled Gölü ile ünlüdür. Bu özelliği ile büyük bir turistlik yerdir. Ilıman iklimi nedeniyle, Dünyanın her bir köşesindeki aristokrat misafirler tarafından ziyaret edilir. Bugün en önemli kongre ve dinlenme merkezidir. Buzul çağında oluşan bu göl, ilk olarak 10 Nisan 1004 tarihinde Brixen'in Albuin piskoposunun İmparator II. Henry tarafından ödüllendirildiği anda bahsedildi. Beld, 1996 yılında bağımsız bir belediye olmayı başardı.

Turistik Doğu Ekspresi için geri sayım! Seferler 15 Aralık’ta yeninden başlıyorTuristik Doğu Ekspresi için geri sayım! Seferler 15 Aralık’ta yeninden başlıyor

TARİHE IŞIK TUTUYOR

2

Ada, tarih öncesi zamana ait insan izlerine rastlanan önemli bir bölgedir. 745 yılında paganizimden Hıristiyanlığa geçiş yapan ada, kilisesi, 99 basamağı, ilginç inanışları ve rivayetleriyle ilgi çekiyor. Örneğin damadın gelini 99 basamak kucağında sessizce taşımasının, yeni çiftlere şans getireceğine dair bir inanış var. Ayrıca ziyaretçiler sıklıkla iyi şans dilemek için adada yer alan kilisenin zilini çalıyor.

RİVAYETLERE KONU OLDU

Tarihi 11.yüzyıla uzanan Slovenya'nın en eski kalesi olan Bled kalesi, Hartman Kreigh ismindeki bir adam tarafından katı bir şekilde yönetiliyordu. Kreigh'in bir gün hiç iz bırakmadan kaybolmasının ardından karısı, bütün altın ve gümüşlerini bir araya getirerek, kocasının anısına, adadaki kilise için bir çan yaptırdı. Ancak çanı adaya taşımak isteyen kayıkçılar onu suyun derinliklerine gönderince Papa, yeni bir çan yapılması için talimat verdi. Rivayete göre rüzgarlı gecelerde, sabaha doğru, suyun altından orijinal çanın sesi geliyor.

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift kontak kapatmıştı! Bebekleri İzmir'de dünyaya geldiKaravanla Türkiye turuna çıkan çift kontak kapatmıştı! Bebekleri İzmir'de dünyaya geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu ilişkinin sırrını anlattı! ‘Ayrı ama birlikte’ yaşamanın formülünü paylaştıMutlu ilişkinin sırrını anlattı! ‘Ayrı ama birlikte’ yaşamanın formülünü paylaştı
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
Sonbahar renkleriyle karşıladı! “Hem güzel hem de riskli”Sonbahar renkleriyle karşıladı! “Hem güzel hem de riskli”
Anahtar Kelimeler:
Slovenya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bizans’ın Hürrem Sultanı! Seks işçiliğinde imparatoriçeliğe...

Bizans’ın Hürrem Sultanı! Seks işçiliğinde imparatoriçeliğe...

Köpeğine yaptığı hareket olay yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Köpeğine yaptığı hareket olay yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

En iyi kalça seçilmişti! Eski halini görenler tanıyamadı

En iyi kalça seçilmişti! Eski halini görenler tanıyamadı

Çırılçıplak soyunup güzellik rutinini paylaştı

Çırılçıplak soyunup güzellik rutinini paylaştı

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Hayatı boyunca sadece iki kez yıkandı

Hayatı boyunca sadece iki kez yıkandı

Göz bebeklerinde dahi var! Servet harcadı ama durmuyor

Göz bebeklerinde dahi var! Servet harcadı ama durmuyor

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.