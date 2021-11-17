Dünyanın en ilginç adasına akın ediyorlar! Mavi ve yeşil her tonuna ev sahipliği yapan masalsı bir ada: Bled Adası

Slovenya'nın başkenti Lubliyana'dan yaklaşık saatlik bir araba yolculuğuyla ulaşabilen Bled Gölü ve gölün ortasındaki Bled Adası, doğasıyla büyülüyor. Temiz havası, yemyeşil dağ manzaralarıyla rüyalar aleminde hissedilmesine neden olan Bled Adası sayesinde Slovenya'ya aşık olmamak elde değil. Adaya , Pletna olarak adlandırılan geleneksel bir bot ile gidiliyor.

ADA KADAR GÖLÜ DE ÜNLÜ

Bled, buz devrine ait Bled Gölü ile ünlüdür. Bu özelliği ile büyük bir turistlik yerdir. Ilıman iklimi nedeniyle, Dünyanın her bir köşesindeki aristokrat misafirler tarafından ziyaret edilir. Bugün en önemli kongre ve dinlenme merkezidir. Buzul çağında oluşan bu göl, ilk olarak 10 Nisan 1004 tarihinde Brixen'in Albuin piskoposunun İmparator II. Henry tarafından ödüllendirildiği anda bahsedildi. Beld, 1996 yılında bağımsız bir belediye olmayı başardı.

TARİHE IŞIK TUTUYOR

Ada, tarih öncesi zamana ait insan izlerine rastlanan önemli bir bölgedir. 745 yılında paganizimden Hıristiyanlığa geçiş yapan ada, kilisesi, 99 basamağı, ilginç inanışları ve rivayetleriyle ilgi çekiyor. Örneğin damadın gelini 99 basamak kucağında sessizce taşımasının, yeni çiftlere şans getireceğine dair bir inanış var. Ayrıca ziyaretçiler sıklıkla iyi şans dilemek için adada yer alan kilisenin zilini çalıyor.

RİVAYETLERE KONU OLDU

Tarihi 11.yüzyıla uzanan Slovenya'nın en eski kalesi olan Bled kalesi, Hartman Kreigh ismindeki bir adam tarafından katı bir şekilde yönetiliyordu. Kreigh'in bir gün hiç iz bırakmadan kaybolmasının ardından karısı, bütün altın ve gümüşlerini bir araya getirerek, kocasının anısına, adadaki kilise için bir çan yaptırdı. Ancak çanı adaya taşımak isteyen kayıkçılar onu suyun derinliklerine gönderince Papa, yeni bir çan yapılması için talimat verdi. Rivayete göre rüzgarlı gecelerde, sabaha doğru, suyun altından orijinal çanın sesi geliyor.



