Dünyanın en ilginç otelleri - Birbirinden şaşırtıcı 6 otel

Günümüzde konaklama bir barınma ihtiyacından çok daha fazlası artık. Turizm sektörü geliştikçe, dünya üzerinde çok sayıda farklı konseptte konaklama seçenekleri ortaya çıktı. Aklınıza bile gelmeyecek yerlerde uyumak, güne fantastik bir odada uyanmak isterseniz dünyanın en ilginç otelleri yazımı okumalısınız.

DÜNYANIN EN İLGİNÇ OTELLERİ

SKYLODGE ADVENTURE SUITES

Yükseklik korkusu olanların okurken bile başını döndürecek bir otel burası. Otel Peru‘daki Kutsal Cusco Vadisi'nde, bir uçurumun kenarında bulunuyor. Otelin odaları şeffaf kapsüllerden oluşuyor. Uçurumun kenarında duran bir kapsülün içinde konforun tadını çıkarabilir 300 derecelik manzaraya karşı hayatınızdaki en ilginç konaklama deneyimlerinden birini yaşayabilirsiniz.

Otele yüzlerce metre tırmanarak ya da zipline hattı kullanarak ulaşılabiliyor. Gündüz kanyon manzarasına karşı kahvaltı yapmak ve gece yıldızlar eşliğinde akşam yemeği yemek de konaklamaya dahil. Bu özel deneyimin de hayli yüksek bir bedeli var elbette. Gecelik 2500 TL ödemeyi gözden çıkarmalısınız.