Dünyanın en ilginç otelleri - Birbirinden şaşırtıcı 6 otel

Günümüzde konaklama bir barınma ihtiyacından çok daha fazlası artık. Turizm sektörü geliştikçe, dünya üzerinde çok sayıda farklı konseptte konaklama seçenekleri ortaya çıktı. Aklınıza bile gelmeyecek yerlerde uyumak, güne fantastik bir odada uyanmak isterseniz dünyanın en ilginç otelleri yazımı okumalısınız.
SKYLODGE ADVENTURE SUITES
Yükseklik korkusu olanların okurken bile başını döndürecek bir otel burası. Otel Peru‘daki Kutsal Cusco Vadisi'nde, bir uçurumun kenarında bulunuyor. Otelin odaları şeffaf kapsüllerden oluşuyor. Uçurumun kenarında duran bir kapsülün içinde konforun tadını çıkarabilir 300 derecelik manzaraya karşı hayatınızdaki en ilginç konaklama deneyimlerinden birini yaşayabilirsiniz.
Otele yüzlerce metre tırmanarak ya da zipline hattı kullanarak ulaşılabiliyor. Gündüz kanyon manzarasına karşı kahvaltı yapmak ve gece yıldızlar eşliğinde akşam yemeği yemek de konaklamaya dahil. Bu özel deneyimin de hayli yüksek bir bedeli var elbette. Gecelik 2500 TL ödemeyi gözden çıkarmalısınız.
PIONEERTOWN MOTEL
Pioneertown Moteli, ABD‘nin Kaliforniya kentinde bulunuyor. 1946’da Roy Rogers ve Gene Autry bir Vahşi Batı kasabasına tıpatıp benzeyen bir film mekânı yaratmak ve aynı zamanda Western filmlerinin yıldızlarının konaklayabileceği bir yer sunmak için bu moteli yapmış. Otel western filmleri hayranlarının konaklamaktan büyük zevk alacağı bir yer. Oteldeki odalara film yıldızlarının isimleri verilmiş. 19 misafir odası bulunan otelde 1 numaralı oda herkesin kitap okumaya ya da kart oyunları oynamaya geldiği ortak kullanım alanı. Adeta bir Vahşi Batı kasabasına benzeyen motelde 1 gecelik konaklama ücreti 1500 TL civarında.
GIRAFFE MANOR
Giraffe Manor, yani zürafa malikanesi Nairobi’nin Ngong Ormanı’nın hemen yanında, 5 hektarlık bir alana kurulmuş özel bir butik otel. Burası çok özel bir otel çünkü nesli tükenmekte olan Rothschild zürafalarına ev sahipliği yapıyor. Bu misafirperver zürafalar oldukça cana yakın, dilerseniz kahvaltınızı da sizinle paylaşmaya hazırlar. Bölgenin yerlileri olan zürafalar pencereden kafalarını uzatıp misafirleri selamlıyor.
MANTA RESORT
Manta Resort, Zanzibar'ın Pemba adasının açıklarında yer alıyor. Otelin sualtı odası, Hint Okyanusu'nun derinliklerinde uyanmak isteyen misafirleri ağırlıyor. Pencerelerdeki spot ışıklar sayesinde deniz canlıları her an izlenebiliyor. Derin maviliklerin içinde uyumak, balıklarla uyanmak farklı konaklama deneyimlerini sevenlerin mutlaka değerlendirmek isteyeceği türden.
HOTEL COSTA VERDE
Bir uçak otelde konaklamayı düşündünüz mü hiç. Hotel Costa Verde Kosta Rika'da yer alıyor. Yemyeşil ormanların kenarında konumlanmış bu uçak otel ilk görüşte insanı etkiliyor. Bir 1965 Boeing 727 uçağı tüm detaylarıyla şahane bir otele çevirmişler.
Orman ve okyanus manzaralı otel, uçak fobisini yenmek için de iyi bir seçenek olabilir.
HENN NA HOTEL
Listenin en sıradışı otellerinden biri olan Henn Na Hotel Japonya Nagasaki'de yer alıyor. Oteli bu denli ilginç yapan tüm çalışanlarının robotlardan oluşuyor olması. Tüm çalışanları dediysem oda temizliğinden, resepsiyona kadar 'tüm çalışanları' robot. Otelden içeri girildiğinde resepsiyonist dinozor robotu tüm misafirperverliği ile misafirleri selamlayıp pasaportunu istiyor ve işlemleri tamamlayıp, oda anahtarını teslim ediyor. Oda servisine talimat verildiğinde kapıyı yine robot bir çalışan çalıyor. Misafirler barda robot barmenin hazırladığı kokteylleri yudumlayabiliyor.
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