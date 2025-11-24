Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10'da Türkiye var mı?

Listede toplam 7 Türk yemeğinin yer alması, Türk mutfağının küresel çaptaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

LİSTENİN ZİRVESİ: DÜNYANIN EN İYİ 10 YEMEĞİ

Taste Atlas’ın kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle hazırladığı liste, dünyanın dört bir yanından geleneksel lezzetleri bir araya getiriyor.

1- LECHONA (KOLOMBİYA)

Kolombiya’nın Tolima bölgesine özgü Lechona, özel günlerin vazgeçilmez bir şölen yemeği olarak öne çıkıyor.

2- PİZZA NAPOLETANA (İTALYA)

UNESCO korumasındaki Napoli Pizzası, orijinal teknikleriyle dünya gastronomisinin temel yapı taşlarından biri.

3- PİCANHA (BREZİLYA)

Brezilya’nın meşhur Churrasco kültürünün yıldızı olan bu et kesimi, sosyal etkinliklerin de merkezinde yer alıyor.

4- RECHTA (CEZAYİR)

Düğün ve bayram sofralarının baş tacı olan Rechta, Cezayir’in en özel geleneksel yemeklerinden biri.

5- PHANAENG CURRY (TAYLAND)

Kremamsı dokusu ve düşük acı seviyesiyle bilinen Panang köri, Tayland mutfağının en sevilen lezzetlerinden.

6- ASADO (ARJANTİN/URUGUAY)

Sadece bir mangal değil, tam anlamıyla bir ritüel olan Asado, Güney Amerika kültürünün ayrılmaz bir parçası.

TÜRKİYE’NİN GURURU: ÇÖKERTME KEBABI 7. SIRADA

Milas-Bodrum yöresine özgü Çökertme Kebabı, listede 7. sıraya yerleşerek Türk mutfağının dünya vitrinindeki en üst konumu aldı.

İncecik kızartılmış patateslerin üzerinde sunulan marine edilmiş et, sarımsaklı yoğurt ve özel sosuyla bir araya gelerek eşsiz bir lezzet ortaya çıkarıyor.

8- RAWON (ENDONEZYA)

Doğu Cava’nın siyah renkli, aromatik çorbası Rawon, yoğun lezzetiyle ilk 10’da kendine yer buldu.

ERZURUM RÜZGARI: CAĞ KEBABI DÜNYA 9.’SU

Odun ateşinde yatay şişte ağır ağır pişen Cağ Kebabı, dünyada büyük yankı uyandırarak 9. sıraya yerleşti. Kuzu etinin özel terbiyeyle hazırlanması ve lavaş-soğan ikilisiyle sunumu, bu geleneksel lezzeti benzersiz kılıyor.

10- TİBS (ETİYOPYA)

Etiyopya mutfağının en sevilen et yemeklerinden Tibs, sote tekniğiyle hazırlanarak güçlü bir aroma sunuyor.

TÜRKİYE’DEN 5 LEZZET DAHA İLK 100’E GİRDİ

Çökertme ve Cağ Kebabı’nın yanı sıra Türkiye’den beş yemek daha ilk 100 listesine girmeyi başardı:

26- İSKENDER KEBAP

Bursa’nın dünyaca ünlü lezzeti, tereyağı ve yoğurtla taçlanan dönerin en özel hali.

28- KUZU ŞİŞ

Şiş kebabın en rafine versiyonu olan kuzu şiş, pişirme tekniği ve et kalitesiyle öne çıkıyor.

47- ADANA KEBAP

Coğrafi işaretli Adana Kebap, özgün baharat karışımı ve ustalık gerektiren hazırlanışıyla listede kendine yer buldu.

51- HÜNKAR BEĞENDİ

Osmanlı saray mutfağının incisi olan bu yemek, beğendi püresi ve özel et soteyle hazırlanıyor.

59- ISLAMA KÖFTE

Sakarya’nın meşhur Islama Köftesi, et sulu ekmekleri ve mangal üzerinde pişirme tekniğiyle farklılaşıyor.

TÜRK MUTFAĞININ KÜRESEL BAŞARISI

Listede üst sıralarda yer almak, Türk mutfağının dünya gastronomisindeki güçlü konumunu pekiştiriyor. Hem yerel lezzetlerin tanınırlığı artıyor hem de Türkiye’nin mutfak mirasını uluslararası platformlarda daha geniş kitlelere ulaştırıyor.