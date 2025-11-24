YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10'da Türkiye var mı?

Gastronomi dünyasının en saygın platformlarından biri olan Taste Atlas, her yıl merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini duyurdu. Bu yıl Türkiye damga vurdu: Bodrum’un ünlüsü Çökertme Kebabı ve Erzurum’un vazgeçilmezi Cağ Kebabı, dünyanın en iyi 10 yemeği arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. İşte en iyi 10 yemek…

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10'da Türkiye var mı?
Sedef Karatay

Listede toplam 7 Türk yemeğinin yer alması, Türk mutfağının küresel çaptaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

LİSTENİN ZİRVESİ: DÜNYANIN EN İYİ 10 YEMEĞİ

Taste Atlas’ın kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle hazırladığı liste, dünyanın dört bir yanından geleneksel lezzetleri bir araya getiriyor.

1- LECHONA (KOLOMBİYA)

Kolombiya’nın Tolima bölgesine özgü Lechona, özel günlerin vazgeçilmez bir şölen yemeği olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 1

2- PİZZA NAPOLETANA (İTALYA)

UNESCO korumasındaki Napoli Pizzası, orijinal teknikleriyle dünya gastronomisinin temel yapı taşlarından biri.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 2

3- PİCANHA (BREZİLYA)

Brezilya’nın meşhur Churrasco kültürünün yıldızı olan bu et kesimi, sosyal etkinliklerin de merkezinde yer alıyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 3

4- RECHTA (CEZAYİR)

Düğün ve bayram sofralarının baş tacı olan Rechta, Cezayir’in en özel geleneksel yemeklerinden biri.

5- PHANAENG CURRY (TAYLAND)

Kremamsı dokusu ve düşük acı seviyesiyle bilinen Panang köri, Tayland mutfağının en sevilen lezzetlerinden.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 4

6- ASADO (ARJANTİN/URUGUAY)

Sadece bir mangal değil, tam anlamıyla bir ritüel olan Asado, Güney Amerika kültürünün ayrılmaz bir parçası.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 5

TÜRKİYE’NİN GURURU: ÇÖKERTME KEBABI 7. SIRADA

Milas-Bodrum yöresine özgü Çökertme Kebabı, listede 7. sıraya yerleşerek Türk mutfağının dünya vitrinindeki en üst konumu aldı.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 6

İncecik kızartılmış patateslerin üzerinde sunulan marine edilmiş et, sarımsaklı yoğurt ve özel sosuyla bir araya gelerek eşsiz bir lezzet ortaya çıkarıyor.

8- RAWON (ENDONEZYA)

Doğu Cava’nın siyah renkli, aromatik çorbası Rawon, yoğun lezzetiyle ilk 10’da kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 7

ERZURUM RÜZGARI: CAĞ KEBABI DÜNYA 9.’SU

Odun ateşinde yatay şişte ağır ağır pişen Cağ Kebabı, dünyada büyük yankı uyandırarak 9. sıraya yerleşti. Kuzu etinin özel terbiyeyle hazırlanması ve lavaş-soğan ikilisiyle sunumu, bu geleneksel lezzeti benzersiz kılıyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 8

10- TİBS (ETİYOPYA)

Etiyopya mutfağının en sevilen et yemeklerinden Tibs, sote tekniğiyle hazırlanarak güçlü bir aroma sunuyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 9

TÜRKİYE’DEN 5 LEZZET DAHA İLK 100’E GİRDİ

Çökertme ve Cağ Kebabı’nın yanı sıra Türkiye’den beş yemek daha ilk 100 listesine girmeyi başardı:

26- İSKENDER KEBAP

Bursa’nın dünyaca ünlü lezzeti, tereyağı ve yoğurtla taçlanan dönerin en özel hali.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 10

28- KUZU ŞİŞ

Şiş kebabın en rafine versiyonu olan kuzu şiş, pişirme tekniği ve et kalitesiyle öne çıkıyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 11

47- ADANA KEBAP

Coğrafi işaretli Adana Kebap, özgün baharat karışımı ve ustalık gerektiren hazırlanışıyla listede kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 12

51- HÜNKAR BEĞENDİ

Osmanlı saray mutfağının incisi olan bu yemek, beğendi püresi ve özel et soteyle hazırlanıyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 13

59- ISLAMA KÖFTE

Sakarya’nın meşhur Islama Köftesi, et sulu ekmekleri ve mangal üzerinde pişirme tekniğiyle farklılaşıyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: İlk 10 da Türkiye var mı? 14

TÜRK MUTFAĞININ KÜRESEL BAŞARISI

Listede üst sıralarda yer almak, Türk mutfağının dünya gastronomisindeki güçlü konumunu pekiştiriyor. Hem yerel lezzetlerin tanınırlığı artıyor hem de Türkiye’nin mutfak mirasını uluslararası platformlarda daha geniş kitlelere ulaştırıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu bitki sarı kantarondan daha etkiliBu bitki sarı kantarondan daha etkili
Zam geldi: Altın günü bitti! Yufka günü başladıZam geldi: Altın günü bitti! Yufka günü başladı

Anahtar Kelimeler:
çökertme kebabı liste yemek Adana kebabı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.