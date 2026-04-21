Dünyanın en iyi balı seçildi: Eskişehir'den çıktı Paris'i salladı!

Eskişehir'de üretilen bal, uluslararası yarışmada bir rekora imza atarak tescillendi. Farklı ülkelerden yüzlerce üreticinin gönderdiği numuneler Paris'te uzman jüri tarafından incelendi.

Dünya çapındaki bal üreticilerinin ürün kalitesini, orijinalliğini ve lezzetini ölçen uluslararası bir yarışma olan Paris International Honey Awards (PIHA) 2026, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi.

Alpu ilçesine bağlı Ağaçhisar Mahallesi'ndeki arılığında 2 bin 925 prolin değerinde bal üreterek adeta bir rekora imza atan Hakkı İşçi, yarışmaya Eskişehir'den katılım sağladı.

Farklı ülkelerden yüzlerce üreticinin gönderdiği numuneler, Paris'te uzman jüri tarafından lezzet, aroma, doku, ambalaj ve tasarım gibi çeşitli kriterlere göre incelendi.

YARIŞMANIN EN KALİTELİSİ BELLİ OLDU

Ballar 100 puan üzerinden değerlendirilirken, sonuçlar 8 Nisan 2026 tarihinde ilan edildi. Balı 95,5-100 arasında puanlandırılan İşçi, yarışmanın en değerli ödülü olan 'Platinum Quality Award'ın sahibi oldu. Önemli bir başarıya imza atarak balının kalitesini bir kez daha tescilleyen İşçi, bu tür uluslararası organizasyonlarda Eskişehir'i temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi.

"KATILDIĞIMIZ HER YARIŞMADA BİRİNCİ OLUYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hakkı İşçi, "Dünyanın en önemli bal yarışmalarından biri olan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bal yarışmasında en yüksek kalite ödülü olan Platinum ödülünü almış bulunmaktayız. Çok mutluyuz. Türkiye adına, Eskişehir adına bu ödülü buraya getirmek bize çok gurur veriyor. Katıldığımız her yarışmada birinci oluyoruz; bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bu yarışmada ballarımız, dünyanın en önemli ve bu konuda uzman kişileri tarafından laboratuvar analizlerinden geçiyor; görsel, koku, tat, aroma gibi faktörler değerlendiriliyor. 95 ile 100 puan arasında puan alan ballar Platinum ödül alıyor; bizim balımız da Platinum ödül alarak orada en yüksek kalite ödülünü almış bulunmaktadır. Eskişehir adına balımızı dünyada tanıtmaktan gerçekten çok mutluyuz. Bu başarının sırrı da ürettiğimiz ballarımızın gerçekten tamamen katkısız ve doğal olmasıdır" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en pahalı kavunu: 28 bin lira! Masajla yetiştiriliyor Dünyanın en pahalı kavunu: 28 bin lira! Masajla yetiştiriliyor
Padişah yemeği olarak biliniyor: İçeni terleterek rahatlatıyor!Padişah yemeği olarak biliniyor: İçeni terleterek rahatlatıyor!

bal Eskişehir Paris yarışma
En Çok Okunan Haberler
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Yeni bölümde soyundu! Seyirci çıldırdı: "Küçük düşürücü"

Yeni bölümde soyundu! Seyirci çıldırdı: "Küçük düşürücü"

20 Nisan Pazartesi en güncel altın fiyatları

20 Nisan Pazartesi en güncel altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

