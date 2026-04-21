Dünyanın en iyi balı seçildi: Eskişehir'den çıktı Paris'i salladı!

Dünya çapındaki bal üreticilerinin ürün kalitesini, orijinalliğini ve lezzetini ölçen uluslararası bir yarışma olan Paris International Honey Awards (PIHA) 2026, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi.

Alpu ilçesine bağlı Ağaçhisar Mahallesi'ndeki arılığında 2 bin 925 prolin değerinde bal üreterek adeta bir rekora imza atan Hakkı İşçi, yarışmaya Eskişehir'den katılım sağladı.

Farklı ülkelerden yüzlerce üreticinin gönderdiği numuneler, Paris'te uzman jüri tarafından lezzet, aroma, doku, ambalaj ve tasarım gibi çeşitli kriterlere göre incelendi.

YARIŞMANIN EN KALİTELİSİ BELLİ OLDU

Ballar 100 puan üzerinden değerlendirilirken, sonuçlar 8 Nisan 2026 tarihinde ilan edildi. Balı 95,5-100 arasında puanlandırılan İşçi, yarışmanın en değerli ödülü olan 'Platinum Quality Award'ın sahibi oldu. Önemli bir başarıya imza atarak balının kalitesini bir kez daha tescilleyen İşçi, bu tür uluslararası organizasyonlarda Eskişehir'i temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi.

"KATILDIĞIMIZ HER YARIŞMADA BİRİNCİ OLUYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hakkı İşçi, "Dünyanın en önemli bal yarışmalarından biri olan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bal yarışmasında en yüksek kalite ödülü olan Platinum ödülünü almış bulunmaktayız. Çok mutluyuz. Türkiye adına, Eskişehir adına bu ödülü buraya getirmek bize çok gurur veriyor. Katıldığımız her yarışmada birinci oluyoruz; bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bu yarışmada ballarımız, dünyanın en önemli ve bu konuda uzman kişileri tarafından laboratuvar analizlerinden geçiyor; görsel, koku, tat, aroma gibi faktörler değerlendiriliyor. 95 ile 100 puan arasında puan alan ballar Platinum ödül alıyor; bizim balımız da Platinum ödül alarak orada en yüksek kalite ödülünü almış bulunmaktadır. Eskişehir adına balımızı dünyada tanıtmaktan gerçekten çok mutluyuz. Bu başarının sırrı da ürettiğimiz ballarımızın gerçekten tamamen katkısız ve doğal olmasıdır" dedi.



