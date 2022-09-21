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'Dünyanın en iyi işi!' Seks oyuncaklarını kullanana kadar...

21.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 yaşındaki Jodie Nokes, ünlü bir seks oyuncağı firması için çalıştığını açıkladı. Firmanın seks oyuncaklarını test ederek geçinen ve tam zamanlı bir çalışan olarak görev yapan genç kadın, yaptığı şeyin 'dünyanın en iyi işi' olduğunu iddia etti. Nokes, deneyimlerine ve işine ilişkin yaptığı açıklamalarla şaşkına çevirdi.

'Dünyanın en iyi işi!' Seks oyuncaklarını kullanana kadar...

İlk seks oyuncağını 19 yaşındayken sipariş ettiğini anlatan Jodie, "Hayal kırıklığı yaratan seks deneyimlerimden bıkmıştım ve seks hayatımı iyileştirmek için yeni şeyler denemek istedim. Ayrıca kendi bedenimi keşfetmek ve neyi sevdiğimi keşfetmek de istiyordum." diye açıkladı.

ARADIĞINI BULAMADI

Birçok farklı seks oyuncağı denediğini anlatan genç kadın yine de aradığı kadar güçlü bir şey bulamadığını bu sebeple denemeye devam ettiğini anlattı. Bu süre zarfında ise denediği her oyuncak için yorum bırakıyor ve deneyimlerini paylaşıyordu.

İNCELEMESİNİ İSTEDİLER

sextoy

Daha sonra şimdi çalışmakta olduğu firmanın oyuncaklarına bir göz attı ve oradan birkaç oyuncak satın aldı. Siparişi geldiğinde, firma tarafından ürünlerini incelemesi istendi ve yorumlarını paylaştığında, deneyimlerini paylaşarak onlarla çalışması için bir sayfaya yönlendirildi. Ancak bunun için farklı oyuncaklarla ilgili en az 10 inceleme göndermesi gerekiyordu.

ÖNCESİNDE ZORLANIYORDU

Bunu yaptıktan sonra rüya gibi bir hayat yaşadığını ve işiyle ilgili oldukça mutlu olduğunu anlatan genç kadın, seks oyuncaklarını kullanmaya başlamadan önce orgazm olmakta zorlandığını itiraf etti. Jodie, her vibratörün her birey için uygun olmadığını ve herkesin kendi tercihleri olacağını söyledi ve insanları denemeye davet etti.


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Anahtar Kelimeler:
seks oyuncağı
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