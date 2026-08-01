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Dünyanın en iyi öğrenci şehirleri açıklandı! Türkiye'den iki şehir listeye girdi

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, "En İyi Öğrenci Şehirleri 2027" listesini yayımladı. Dünyanın dört bir yanındaki üniversite adaylarının yakından takip ettiği sıralamada Türkiye'den 2 şehir ilk 100 şehir arasında yer almayı başardı.

Gökçen Kökden

Üniversite eğitimi için dünyanın en cazip şehirlerini değerlendiren Quacquarelli Symonds (QS), 2027 yılına ait "Best Student Cities" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Üniversite kalitesi, mezunların iş bulma potansiyeli, yaşam maliyeti, öğrenci çeşitliliği ve öğrencilerin şehirlerle ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak hazırlanan listede Asya ve Avrupa şehirleri üst sıralarda yer aldı.

ZİRVEDE SEUL YER ALDI

Dünyanın en iyi öğrenci şehirleri açıklandı! Türkiye den iki şehir listeye girdi 1

Bu yıl listenin ilk sırasında Güney Kore'nin başkenti Seul bulunurken, onu sırasıyla Tokyo, Londra, Melbourne ve Münih takip etti. Araştırmada şehirler; akademik başarı, işverenlerin mezunlara ilgisi, yaşam maliyeti, uluslararası öğrenci çeşitliliği ve öğrenci deneyimi gibi birçok kriter üzerinden değerlendirildi.

İSTANBUL DÜNYANIN EN İYİ 65. ÖĞRENCİ ŞEHRİ OLDU

Dünyanın en iyi öğrenci şehirleri açıklandı! Türkiye den iki şehir listeye girdi 2

Türkiye'den listeye giren şehirlerden İstanbul, 70,2 puanla 65. sırada yer aldı. Köklü üniversiteleriyle öne çıkan İstanbul, üniversite sıralamaları kategorisinde 51,9, işveren aktivitesi başlığında 68, arzu edilebilirlik kategorisinde 63,1, öğrenci çeşitliliğinde 59,2 ve erişilebilirlik (yaşam maliyeti) alanında 42,1 puan aldı.

ANKARA DA İLK 100'DE

Dünyanın en iyi öğrenci şehirleri açıklandı! Türkiye den iki şehir listeye girdi 3

Türkiye'yi temsil eden bir diğer şehir olan Ankara, 62,1 puanla listenin 90. sırasında yer aldı. Başkent; güçlü üniversiteleriyle işveren aktivitesi kategorisinde 62,5, öğrenci görüşü alanında 58,9, arzu edilebilirlikte 52,8 ve öğrenci çeşitliliğinde 45,3 puan elde etti.

QS tarafından hazırlanan sıralama yalnızca üniversitelerin akademik başarısını değil; öğrencilerin şehirdeki yaşam deneyimini, mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını, yaşam maliyetini ve uluslararası öğrenci çeşitliliğini de dikkate alıyor. 2027 listesinde İstanbul ve Ankara'nın ilk 100 şehir arasında yer alması, her iki kentin de uluslararası öğrenciler açısından tercih edilen eğitim merkezleri arasında bulunmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya üniversite
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