Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den hangi üniversiteler dünya listesine girdi?

The Times Higher Education tarafından hazırlanan '2026 Dünya Üniversite Sıralaması' yayımlandı. Türk üniversitelerinin dünya sıralaması üzerindeki durumları da belli oldu.

Sedef Karatay

115 ülke ve bölgeden 2 bin 191 üniversitenin yer aldığı araştırmada, üniversiteler 11 ayrı alanda değerlendirildi.

The Times Higher Education’ın Raporuna göre Asya üniversiteleri STEM (Fen, teknoloji, matematik, mühendislik) alanlarında yükselişini sürdürürken, sanat ve sosyal bilimler gibi alanlarda da Avrupa ve Kuzey Amerika’daki rakiplerinden daha hızlı ilerliyor.

11 ALANDA KÜRESEL DEĞERLENDİRME

Araştırmada üniversiteler şu alanlarda sıralamaya tabi tutuldu:

  • Sanat ve Beşeri Bilimler
  • İşletme ve Ekonomi
  • Bilgisayar Bilimleri
  • Eğitim Bilimleri
  • Mühendislik
  • Hukuk
  • Yaşam Bilimleri
  • Tıp ve Sağlık
  • Fizik Bilimleri
  • Psikoloji
  • Sosyal Bilimler

DÜNYANIN ZİRVESİNDEKİ ÜNİVERSİTELER

2026 raporunda öne çıkan lider üniversiteler şöyle oldu:

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT): Sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi, sosyal bilimler

Stanford Üniversitesi: Eğitim ve hukuk

Harvard Üniversitesi: Mühendislik ve yaşam bilimleri

Caltech: Fizik bilimleri

Oxford Üniversitesi: Bilgisayar bilimi, tıp ve sağlık

Cambridge Üniversitesi: Psikoloji

Harvard, Stanford ve Cambridge, 11 alanın tamamında ilk 10’a giren tek üniversiteler oldu.

ASYA ÜNİVERSİTELERİ YÜKSELİŞTE

Rapora göre Asya’daki üniversiteler özellikle şu alanlarda dikkat çekici bir yükseliş gösterdi:

Yaşam bilimleri: %17

Fizik bilimleri: %16

Bilgisayar bilimleri: %19

Singapur Ulusal Üniversitesi’nin yaşam bilimlerinde 19. sıraya yükselmesiyle, ilk kez Asya’dan üç üniversite bu alanda ilk 20’ye girmiş oldu.

TÜRKİYE’DEN DÜNYA SIRALAMASINA GİREN ÜNİVERSİTELER

Genel sıralamada Türkiye’den ilk 500’e giren üniversiteler:

Koç Üniversitesi: 301.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 351.

Sabancı Üniversitesi: 351.

Boğaziçi Üniversitesi: 401.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 501.

sırada:

  • Bilkent Üniversitesi
  • Kadir Has Üniversitesi
  • Yıldız Teknik Üniversitesi

sırada:

  • Abdullah Gül Üniversitesi
  • Atatürk Üniversitesi
  • Bahçeşehir Üniversitesi
  • Çankaya Üniversitesi
  • Hacettepe Üniversitesi
  • İstanbul Medipol Üniversitesi
  • Özyeğin Üniversitesi

ALAN BAZINDA TÜRKİYE BAŞARILARI

Mühendislik:

Koç Üniversitesi: 201.

ODTÜ: 201.

İTÜ: 301.

Sabancı Üniversitesi: 301.

Bilkent Üniversitesi: 401.

Boğaziçi Üniversitesi: 401.

Düzce Üniversitesi: 401.

Bahçeşehir Üniversitesi: 501.

Bilgisayar Bilimleri:

İTÜ: 251.

ODTÜ: 251.

Bilkent Üniversitesi: 401.

Boğaziçi Üniversitesi: 401.

Fırat Üniversitesi: 401.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

THE sıralaması;

  • Öğretim itibarı
  • Öğretmen-öğrenci oranı
  • Doktora/lisans oranı
  • Akademik kadroya verilen doktora sayısı
  • Kurumsal gelir
  • Akademik yayınların atıf etkisi gibi göstergeler esas alınarak hazırlandı.

Elsevier’in Scopus veritabanı üzerinden 2020–2024 yılları arasında yayımlanan 18,7 milyon akademik yayına yapılan 174,9 milyon atıf analiz edildi.

Kurum sitesinde şöyle bilgi vermiş, "Üniversitelerin yayınladığı çalışmaların dünya çapındaki akademisyenler tarafından ortalama kaç kez alıntılandığını ölçerek alıntı etkisini inceliyoruz. Bu yıl, bibliyometrik veri sağlayıcımız Elsevier, beş yıl içinde yayınlanan 18,7 milyon dergi makalesi, makale incelemesi, konferans bildirisi, kitap ve kitap bölümüne 174,9 milyon alıntı sağladı. Veriler, Elsevier'in Scopus veritabanı tarafından indekslenen 28.700'den fazla aktif hakemli dergiyi ve 2020 ile 2024 yılları arasında indekslenen tüm yayınları içermektedir. Bu yayınlara 2020 ile 2025 yılları arasındaki altı yılda yapılan alıntılar da toplanmıştır."

