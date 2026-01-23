Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den hangi üniversiteler dünya listesine girdi?

115 ülke ve bölgeden 2 bin 191 üniversitenin yer aldığı araştırmada, üniversiteler 11 ayrı alanda değerlendirildi.
The Times Higher Education’ın Raporuna göre Asya üniversiteleri STEM (Fen, teknoloji, matematik, mühendislik) alanlarında yükselişini sürdürürken, sanat ve sosyal bilimler gibi alanlarda da Avrupa ve Kuzey Amerika’daki rakiplerinden daha hızlı ilerliyor.
Araştırmada üniversiteler şu alanlarda sıralamaya tabi tutuldu:
2026 raporunda öne çıkan lider üniversiteler şöyle oldu:
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT): Sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi, sosyal bilimler
Stanford Üniversitesi: Eğitim ve hukuk
Harvard Üniversitesi: Mühendislik ve yaşam bilimleri
Caltech: Fizik bilimleri
Oxford Üniversitesi: Bilgisayar bilimi, tıp ve sağlık
Cambridge Üniversitesi: Psikoloji
Harvard, Stanford ve Cambridge, 11 alanın tamamında ilk 10’a giren tek üniversiteler oldu.
Rapora göre Asya’daki üniversiteler özellikle şu alanlarda dikkat çekici bir yükseliş gösterdi:
Yaşam bilimleri: %17
Fizik bilimleri: %16
Bilgisayar bilimleri: %19
Singapur Ulusal Üniversitesi’nin yaşam bilimlerinde 19. sıraya yükselmesiyle, ilk kez Asya’dan üç üniversite bu alanda ilk 20’ye girmiş oldu.
Genel sıralamada Türkiye’den ilk 500’e giren üniversiteler:
Koç Üniversitesi: 301.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 351.
Sabancı Üniversitesi: 351.
Boğaziçi Üniversitesi: 401.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 501.
Mühendislik:
Koç Üniversitesi: 201.
ODTÜ: 201.
İTÜ: 301.
Sabancı Üniversitesi: 301.
Bilkent Üniversitesi: 401.
Boğaziçi Üniversitesi: 401.
Düzce Üniversitesi: 401.
Bahçeşehir Üniversitesi: 501.
Bilgisayar Bilimleri:
İTÜ: 251.
ODTÜ: 251.
Bilkent Üniversitesi: 401.
Boğaziçi Üniversitesi: 401.
Fırat Üniversitesi: 401.
THE sıralaması;
Elsevier’in Scopus veritabanı üzerinden 2020–2024 yılları arasında yayımlanan 18,7 milyon akademik yayına yapılan 174,9 milyon atıf analiz edildi.
Kurum sitesinde şöyle bilgi vermiş, "Üniversitelerin yayınladığı çalışmaların dünya çapındaki akademisyenler tarafından ortalama kaç kez alıntılandığını ölçerek alıntı etkisini inceliyoruz. Bu yıl, bibliyometrik veri sağlayıcımız Elsevier, beş yıl içinde yayınlanan 18,7 milyon dergi makalesi, makale incelemesi, konferans bildirisi, kitap ve kitap bölümüne 174,9 milyon alıntı sağladı. Veriler, Elsevier'in Scopus veritabanı tarafından indekslenen 28.700'den fazla aktif hakemli dergiyi ve 2020 ile 2024 yılları arasında indekslenen tüm yayınları içermektedir. Bu yayınlara 2020 ile 2025 yılları arasındaki altı yılda yapılan alıntılar da toplanmıştır."
