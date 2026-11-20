Ordu'nun coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinden Perşembe cevizli helvası, yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında vücudu sıcak tuttuğu ve enerji verdiği için yoğun ilgi görüyor.

Ordu'nun onlarca yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan Perşembe cevizli helvası, en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

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İçerisinde, çöven otu kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva, yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, içerisindeki malzemelerden dolayı vücudu sıcak tuttuğu için kış aylarında da bölgedeki vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor.

Tamamlanması 3 gün süren helvada kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerekti, lezzetinin de buradan geldiği belirtiliyor.

"ODUN ATEŞİNDE PİŞTİĞİ İÇİN ÇOK LEZZETLİ"

Dede mesleği olan cevizli helva üretimini sürdürdüklerini belirten Ekrem Kuvan, helvanın yapım aşamasının 3 gün sürdüğünü belirtti. İçerisinde bulunan çöven otunun mide ve bağırsak sistemi için faydalı olduğunu ifade eden Kuvan, "Ordu'nun coğrafi işaretli yöresel bir ürünü ve insanlar tadını çok severek yiyorlar. Beyaz rengini içerisindeki çövenden alıyor. Odun ateşinde piştiği için ayrı bir lezzeti oluyor" dedi.

"ENERJİ VERİYOR, VÜCUDU SICAK TUTUYOR"

İçerisindeki bol ceviz ve çeker miktarı nedeniyle enerji veren helvanın kış aylarında vücudu sıcak tuttuğunu da belirten Kuvan, "Kışın bu helva çok fazla tercih ediliyor. Hem enerji veriyor, hem vücudu sıcak tutuyor. Bu nedenle vatandaşlar seve seve tüketiyor. Yazın dışarıdan gelenler, yabancılar ve Ordu'nun gurbetçileri alıyor, kışın ise bizim yerli vatandaşımız daha çok helva tüketiyor" diye konuştu.

Helvayı tüketen Dündar Feruze ve Aleyna Selçuk ise lezzetin çok güzel olduğunu, kış aylarında enerji vererek vücudu sıcak tuttuğunu söylediler.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır