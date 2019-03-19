Dünyanın en iyisi olmak için yarışacaklar!

Her yıl dünyanın en iyi break dansçısının belirlendiği Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. Bu yıl b-boy’ların yanı sıra ilk kez b-girl’lerin de hünerlerini sergilediği final karşılaşmaları Milyon Performance Hall’da gerçekleşti.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER
Gösterdiği performansla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin beğenisini toplayan b-girl Jemray, b-boy Tie Fox kasım ayında Hindistan’da gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etme hakkını elde etti. Türkiye’deki en iyi b-boy ve b-girl’ü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirledi. Yarışmaya İngiliz DJ Markone’ın müzikleri de damgasını vurdu.
GENÇ B-BOY VE B-GİRL’LER İÇİN DANSLARINI GELİŞTİRME ŞANSI
15 Mart 20019 Cuma günü Divan Çukurhan’da gerçekleşen Red Bull BC One Cypher’ın ön eleme turları ve breakdans atölyelerine, çok sayıda genç katılım gösterdi. Borisrock’ın müzikleri ile ön elemelerde kapışan yarışmacılar, breakdans atölyelerinde de başarıya giden yoldaki ipuçlarını öğrendi.
BU YIL FİNAL HİNDİSTAN’DA
Dünyanın en prestijli teke tek breakdans yarışması olarak anılan Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor. Ankara’da düzenlenen Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından, büyük final Hindistan’da gerçekleşecek.
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