Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Dünyanın en kilolu kadını: 779 kiloya kadar çıktı! Acı haberi kızı verdi

Bir dönem “dünyanın en kilolu kadını” olarak anılan ve 779 kiloya kadar çıkan Charity Pierce, 50 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Pierce’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Dünyanın en kilolu kadını: 779 kiloya kadar çıktı! Acı haberi kızı verdi
Çiğdem Sevinç

Bir dönem 779 kiloya ulaşarak dünya çapında tanınan Charity Pierce, 50 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Pierce’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Dünyanın en kilolu kadını: 779 kiloya kadar çıktı! Acı haberi kızı verdi 1

KIZI ACI HABERİ PAYLAŞTI

Edinilen bilgilere göre Charity Pierce, lenfödem ve akciğerlerinde sıvı birikmesi nedeniyle bir süredir hospis bakımındaydı. Ölüm nedeni resmi olarak açıklanmazken, akciğerlerdeki sıvı birikiminin etkili olmuş olabileceği belirtildi.

Charity Pierce’ın kızı Charly Jo, annesinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gündemden düşmeyen ikiliden dudak uçuklatan tutarda keyif!Gündemden düşmeyen ikiliden dudak uçuklatan tutarda keyif!
7 bebeği öldürmekle suçlanıyordu: Dedektiften kafa karıştıran çıkış7 bebeği öldürmekle suçlanıyordu: Dedektiften kafa karıştıran çıkış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kilo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.