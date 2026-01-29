Dünyanın en kilolu kadını: 779 kiloya kadar çıktı! Acı haberi kızı verdi

Bir dönem 779 kiloya ulaşarak dünya çapında tanınan Charity Pierce, 50 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Pierce’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

KIZI ACI HABERİ PAYLAŞTI

Edinilen bilgilere göre Charity Pierce, lenfödem ve akciğerlerinde sıvı birikmesi nedeniyle bir süredir hospis bakımındaydı. Ölüm nedeni resmi olarak açıklanmazken, akciğerlerdeki sıvı birikiminin etkili olmuş olabileceği belirtildi.

Charity Pierce’ın kızı Charly Jo, annesinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak duygusal bir veda mesajı yayımladı.