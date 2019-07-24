Mynet Trend

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 24.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

ABD'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Shane Frederick’in geliştirdiği dünyanın en kısa IQ testinde sadece 3 soru var. Bu sorularda doğru cevapları verenlerse epey az. İşte o sorular...

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun

İngiliz Mirror gazetesinin aktardığına göre, Bilişsel Yansıma Testi (CRT) olarak adlandırılan Prof. Shane Frederick’in geliştirdiği test 2005 yılında geliştirildiyse de internette yeni yayınlandı.

Testin soruları şöyle:

1. Bir tenis raketi ile bir topun toplam fiyatı 1.10 dolar. Raket toptan 1 dolar daha pahalı. Topun fiyatı ne?

2. 5 adet makine 5 dakikada 5 adet alet üretiyor. 100 adet makine 100 adet aleti kaç dakikada üretir?

3. Bir gölün yüzeyinde zambak yaprağı var ve her gün bu yaprak, bir gün önceki haline göre iki kat daha fazla alan kaplayacak şekilde büyüyor. Yaprağın gölün bütün yüzeyini kaplaması 48 gün sürüyorsa gölün yarısını kaç günde kaplar?

ÇOK AZ KİŞİ DOĞRU YANIT VERDİ

photo-1558962009-34fff2bd2e9b

Bilim insanı bu testi, farklı alanlardan farklı eğitim düzeyine sahip 3 bin kişide denedi. Aralarından sadece yüzde 17’si başarılı oldu.

SORULAR BASİT GÖRÜNSE DE CEVAPLAR ZOR

photo-1559757175-0eb30cd8c063

Soruların ancak ilk bakışta basit göründüğü uyarısında bulunan profesör, ne kadar kulağa basit gelse de akla gelen ilk yanıttan vazgeçmeyi tavsiye ediyor.

İŞTE DOĞRU CEVAPLAR:

photo-1534644107580-3a4dbd494a95

Testten geçenlerin en yaygın yanıtları 10 sent, 100 dakika ve 24 gün, ama bu yanıtlar yanlış. Doğru yanıtlar 5 sent, 5 dakika ve 47 gündür.

Selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyorSelfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
Trump'ın kızı köpeğinin resmini paylaştı, ortalık karıştı!Trump'ın kızı köpeğinin resmini paylaştı, ortalık karıştı!
40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler IQ test IQ testi

En Çok Okunan Trend Haberler

16 yaşındaki damat düğününde öldürüldü!

16 yaşındaki damat düğününde öldürüldü!

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

Ünlü boksör maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Ünlü boksör maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?

Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

Astral seyahat nasıl yapılır? Bu seyahatin bileti nedir?

Astral seyahat nasıl yapılır? Bu seyahatin bileti...

Trump'ın kızı köpeğinin resmini paylaştı, ortalık karıştı!

Trump'ın kızı köpeğinin resmini paylaştı, ortalık karıştı!

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!

O, 4 kız babası olan bir ev erkeği ve fenomen!

O, 4 kız babası olan bir ev erkeği ve fenomen!

Yeni çılgınlık olabilir! Fotoğraflarınızı tabloya çeviren uygulama

Yeni çılgınlık olabilir! Fotoğraflarınız bu sefer...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.