Dünyanın en kolay pasta tarifi

3 malzemeyle sadece 20 dakikada hazırlanan bir pasta tarifinden bahsedeceğiz bugün. Canı sıkılanlar sürekli mutfağın yolunu tutuyorlar, biliyoruz :) Madem gitmişken şu basit ama lezzeti doruklarda olan pastayı yapmadan dönmeyin derim.

MALZEMELER

3 paket petibör bisküvi

2 paket krema

250 gram sütlü çikolata

YAPILIŞI

İlk olarak derin bir kabın içinde bisküvileri irili ufaklı olacak şekilde kırın.

Kremayı küçük bir tencereye alın ve kısık ateşte ısıtmaya başlayın. Krema kaynama noktasına gelmeden ocaktan alın ve içine parçaladığınız çikolataları ekleyin.

Hızlı bir şekilde kremayı karıştırın ki çikolatalar erisin.

Çikolata tamamen eridikten sonra içine kırdığınız bisküvileri alıp tüm malzemeleri harmanlayın.

Pastanız aslında hazır. Sadece şekil verme aşaması kaldı geriye.

Bunun için streç filmden destek alın ve dilediğiniz şekli verin.

Pastaya şekil verdikten sonra buzdolabında 5 saat bekletin. Sonrasında dilimleyerek afiyetle yiyebilirsiniz.



