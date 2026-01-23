Mynet Trend

Dünyanın en korkunç köprüsü! Sürücüler yarı yolda dönüyor! Panik atak geçirenler bile var...

Sıradan bir köprü olarak görünen fakat sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Pontchartrain Gölü Geçidi, dünyanın en korkunç köprüsü olarak anılıyor. Yarım saatte tamamlanan yolculukta sürücüler panik atak geçiriyor, bazıları ise yarı yolda geri dönüyor.

Dünyanın en korkutucu köprülerinden biri olarak anılan Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Pontchartrain Gölü Geçidi, çok sayıda sürücü için ciddi bir psikolojik test gibi işliyor.

New Orleans ve Mandeville arasında göl üzerinden yaklaşık 39 kilometre boyunca uzanan köprü, 1940'lar ve 1950'lerdeki nüfus artışını karşılamak için inşa edildi. Etkileyici uzunluğuna rağmen, köprünün ilk bölümü 14 ayda tamamlandı. Her yıl yaklaşık 12 milyon araç üzerinden geçiyor, ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en korkutucu köprülerden biri olarak anılıyor.

PANİK ATAK GEÇİRİYORLAR

Yaklaşık 30 dakika süren geçiş yolculuğu sürücülerin panik atak geçirmesine neden oluyor. Aşırı durumlarda ise köprüden güvenli bir şekilde geri dönmeleri için polis eşliğine ihtiyaç duyuluyor.

SU VE GÖKYÜZÜ BİRLEŞİYOR

Birçok sürücü köprüden geçmeyi son derece tatsız bir deneyim olarak tanımlıyor. Yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki bir bölümde, her iki tarafta da arazi tamamen gözden kayboluyor ve bu da güçlü bir yalnızlık ve yön kaybı hissi yaratıyor. Bazı sürücüler, gökyüzü ve suyun aynı renkte birleştiği anları, bulutların arasından geçiyormuş gibi hissettiklerini anlatıyor. Diğerleri ise fırtınalar veya yoğun sis sırasında şiddetli panik atakları geçirdiklerini itiraf ediyor.

Hava ve trafik koşulları elverişli olduğunda köprüden geçmek yaklaşık 30 dakika sürüyor. Mandeville yönündeki güney şeridinde geçiş ücreti ödeniyor ve tüm güzergah boyunca güvenlik, Causeway Police ve Motorist Assistance Patrol adlı özel polis birimleri tarafından sağlanıyor. Bu birimler trafik kazaları, yoğun sis ve sürücülerin korkudan yola devam edememesi durumlarında müdahale ediyor.

POLİS EŞLİĞİNDE GERİ DÖNÜLÜYOR

Köprüde özel dönüş noktaları bulunuyor ancak bunlara bağımsız olarak ulaşmak mümkün değil. Devam edemeyeceklerini anlayan sürücüler, onları güvenli bir şekilde geri dönüş noktasına götürecek bir polis eskortunu beklemek zorunda.

2011 yılına kadar, Pontchartrain Gölü Köprüsü, dünyanın en uzun su üzerindeki köprüsü olarak Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyordu. Çin'in Qingdao Jiaozhou Körfezi Köprüsü'nün açılmasının ardından, Guinness Rekorlar Kitabı bu kategoriyi ikiye ayırdı. Amerikan köprüsü, su üzerindeki en uzun kesintisiz köprü unvanını korurken, Çin köprüsü toplam uzunluk rekorunu aldı.

