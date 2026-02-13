Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın en küçük dairesi: Kirası 15 bin lira!

Seul'de yaşayan 27 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Lydia Rouka, ayda 260 sterline (15 bin Türk Lirası) kiraladığı mikro dairesinde günlük yaşamını sosyal medyada paylaştı.

Dünyanın en küçük dairesi: Kirası 15 bin lira!

Dünyanın en küçük dairelerinden birinde yaşadığını söyleyen 27 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Lydia Rouka, Güney Kore’nin başkenti Seul’de 6,5 metrekarelik bir mikro dairede hayatını sürdürüyor. 'Goshiwon' olarak bilinen bu küçük yaşam alanı, tek kişilik yatak, masa ve sandalye, küçük bir buzdolabı ile entegre banyo-tuvaletten oluşuyor.

Almanya'nın Frankfurt kentinden olan içerik üreticisi, sosyal medyada paylaştığı videoyla en küçük daire olarak tanımladığı evinin içini takipçilerine gösterdi. Lydia, dairesinin kendisine ayda yalnızca 260 sterline mal olduğunu doğruladı.

Dünyanın en küçük dairesi: Kirası 15 bin lira! 1

TUVALET VE DUŞ İÇİN EŞYALARI TAŞIYOR

Ancak düşük kira bedeline rağmen yaşam alanı oldukça kısıtlı. Yer darlığı nedeniyle Lydia, tuvaleti kullanmak veya duş almak için eşyalarının yerini değiştirmek zorunda kalıyor. Banyoyu cam kutu olarak tanımlayan genç kadın, tuvalet ve lavaboya bağlı duş sistemini kullanmadan önce ıslanmasını istemediği her şeyi dışarı çıkardığını söyledi.

Genç kız, "Her duş aldığımda, tuvalet kağıdı ve havlular gibi ıslanmaması gereken her şeyi çıkarmak zorundayım. İşim bitince de hepsini tekrar içeri taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kıyafetlerini yatağından sarkıtmak zorunda kalan Lydia’nın odasında neredeyse hiç boş zemin alanı bulunmuyor. Dairede mutfak yer almadığı için aynı katta yaşayan diğer kadınlarla ortak mutfak ve çamaşırhaneyi paylaşıyor.

Dünyanın en küçük dairesi: Kirası 15 bin lira! 2

"ŞEYTAN BANA ULAŞAMADI, BENİ 6,5 METREKAREYE KOYDU"

İki yılı aşkın süredir yurt dışında yaşayan Lydia, küçücük odasında çektiği videoya, "Şeytan bana ulaşamadığı için beni 6,5 metrekarelik bir daireye koydu." şeklinde esprili bir not düştü.

Tüm zorluklara rağmen minimalist yaşam tarzını sevdiğini söyleyen Lydia’nın 'lydyagami' kullanıcı adıyla paylaştığı TikTok videosu kısa sürede viral oldu ve 1,4 milyon izlenmeye ulaştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Videonun ardından sosyal medya kullanıcıları küçük daire karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Bir kullanıcı "Boğulmuş gibi hissediyorum" yorumunu yaparken, bir başkası "Kızım, burası apartman dairesi değil, dolap!" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise "Hayır… imkansız" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan bazı kullanıcılar bu yaşam biçimini daha avantajlı buldu. Bir kişi, "Bana göre bu, oda arkadaşıyla yaşamaktan daha iyi" yorumunu yaptı. Lydia ise bu görüşe "Yüzde 100" yanıtını verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Psikolojiye göre her şeye teşekkür edenlerin zihninde olup bitenlere inanamayacaksınızPsikolojiye göre her şeye teşekkür edenlerin zihninde olup bitenlere inanamayacaksınız
400 yıllık düğmeli evleriyle ünlü mahalle: 3 haneye emanet400 yıllık düğmeli evleriyle ünlü mahalle: 3 haneye emanet

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kira daire
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.