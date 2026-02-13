Dünyanın en küçük dairesi: Kirası 15 bin lira!

Dünyanın en küçük dairelerinden birinde yaşadığını söyleyen 27 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Lydia Rouka, Güney Kore’nin başkenti Seul’de 6,5 metrekarelik bir mikro dairede hayatını sürdürüyor. 'Goshiwon' olarak bilinen bu küçük yaşam alanı, tek kişilik yatak, masa ve sandalye, küçük bir buzdolabı ile entegre banyo-tuvaletten oluşuyor.

Almanya'nın Frankfurt kentinden olan içerik üreticisi, sosyal medyada paylaştığı videoyla en küçük daire olarak tanımladığı evinin içini takipçilerine gösterdi. Lydia, dairesinin kendisine ayda yalnızca 260 sterline mal olduğunu doğruladı.

TUVALET VE DUŞ İÇİN EŞYALARI TAŞIYOR

Ancak düşük kira bedeline rağmen yaşam alanı oldukça kısıtlı. Yer darlığı nedeniyle Lydia, tuvaleti kullanmak veya duş almak için eşyalarının yerini değiştirmek zorunda kalıyor. Banyoyu cam kutu olarak tanımlayan genç kadın, tuvalet ve lavaboya bağlı duş sistemini kullanmadan önce ıslanmasını istemediği her şeyi dışarı çıkardığını söyledi.

Genç kız, "Her duş aldığımda, tuvalet kağıdı ve havlular gibi ıslanmaması gereken her şeyi çıkarmak zorundayım. İşim bitince de hepsini tekrar içeri taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kıyafetlerini yatağından sarkıtmak zorunda kalan Lydia’nın odasında neredeyse hiç boş zemin alanı bulunmuyor. Dairede mutfak yer almadığı için aynı katta yaşayan diğer kadınlarla ortak mutfak ve çamaşırhaneyi paylaşıyor.

"ŞEYTAN BANA ULAŞAMADI, BENİ 6,5 METREKAREYE KOYDU"

İki yılı aşkın süredir yurt dışında yaşayan Lydia, küçücük odasında çektiği videoya, "Şeytan bana ulaşamadığı için beni 6,5 metrekarelik bir daireye koydu." şeklinde esprili bir not düştü.

Tüm zorluklara rağmen minimalist yaşam tarzını sevdiğini söyleyen Lydia’nın 'lydyagami' kullanıcı adıyla paylaştığı TikTok videosu kısa sürede viral oldu ve 1,4 milyon izlenmeye ulaştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Videonun ardından sosyal medya kullanıcıları küçük daire karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Bir kullanıcı "Boğulmuş gibi hissediyorum" yorumunu yaparken, bir başkası "Kızım, burası apartman dairesi değil, dolap!" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise "Hayır… imkansız" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan bazı kullanıcılar bu yaşam biçimini daha avantajlı buldu. Bir kişi, "Bana göre bu, oda arkadaşıyla yaşamaktan daha iyi" yorumunu yaptı. Lydia ise bu görüşe "Yüzde 100" yanıtını verdi.