Dünyanın en kuzeyine vizesiz seyahat! Svalbard hayali kuranlara uyarı: Yaşam mücadelesini böyle gösterdi...

Norveç’e bağlı Svalbard, Türk vatandaşlarına vizesiz olmasıyla ilgi çekse de gerçekte yaşam koşulları oldukça sert. Devlet desteği ve sosyal hakların otomatik verilmediği bölgede yüksek giderler ve kutup iklimi günlük yaşamı zorlaştırıyor. Adada bulunan bir Türk gezginin paylaştığı görüntüler,sosyal medyada viral oldu.

Çiğdem Sevinç

Norveç’e bağlı Svalbard takımadaları, dünyanın en kuzey noktalarından biri olarak biliniyor. Türk vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanınsa da bölgeye ulaşmak için Schengen vizesi gerekiyor. Türkiye’den direkt uçuş olmadığı için bu hak pratikte pek avantaj sağlamıyor.

Dünyanın en kuzeyine vizesiz seyahat! Svalbard hayali kuranlara uyarı: Yaşam mücadelesini böyle gösterdi... 1

YÜKSEK GİDERLER, SINIRLI İMKÂNLAR

Svalbard’da konut fiyatları ve temel yaşam giderleri oldukça yüksek. İş ve eğitim olanakları ise son derece sınırlı. Ayrıca doğum izni ve sosyal haklar, Norveç anakarasına kıyasla daha kısıtlı uygulanıyor. Bölgedeki küçük iş piyasasında rekabet oldukça sert.

Dünyanın en kuzeyine vizesiz seyahat! Svalbard hayali kuranlara uyarı: Yaşam mücadelesini böyle gösterdi... 2

DOĞUM YAPILAMIYOR

Adada doğum için yeterli sağlık altyapısı bulunmadığından hamile kişiler, doğumdan birkaç hafta önce Norveç ana karasına gönderiliyor. Svalbard’da yaşayanlar Norveç’in normal sosyal güvenlik sistemine otomatik olarak dahil edilmiyor.

Dünyanın en kuzeyine vizesiz seyahat! Svalbard hayali kuranlara uyarı: Yaşam mücadelesini böyle gösterdi... 3

GEZGİN TÜRK PAYLAŞTI

Gezgin Mücahit Muğlu, Türk vatandaşlarına oturum izni verebilen Svalbard’da sabah saatlerinde çektiği görüntüleri paylaştı. Güneşin doğmadığı dönemde dışarı çıkmanın bile zorlaştığını belirten Muğlu, bölgedeki yaşamın sanıldığından çok daha sert olduğunu anlattı.

