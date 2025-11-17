Dünyanın en kuzeyine vizesiz seyahat! Svalbard hayali kuranlara uyarı: Yaşam mücadelesini böyle gösterdi...

Norveç’e bağlı Svalbard takımadaları, dünyanın en kuzey noktalarından biri olarak biliniyor. Türk vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanınsa da bölgeye ulaşmak için Schengen vizesi gerekiyor. Türkiye’den direkt uçuş olmadığı için bu hak pratikte pek avantaj sağlamıyor.

YÜKSEK GİDERLER, SINIRLI İMKÂNLAR

Svalbard’da konut fiyatları ve temel yaşam giderleri oldukça yüksek. İş ve eğitim olanakları ise son derece sınırlı. Ayrıca doğum izni ve sosyal haklar, Norveç anakarasına kıyasla daha kısıtlı uygulanıyor. Bölgedeki küçük iş piyasasında rekabet oldukça sert.

DOĞUM YAPILAMIYOR

Adada doğum için yeterli sağlık altyapısı bulunmadığından hamile kişiler, doğumdan birkaç hafta önce Norveç ana karasına gönderiliyor. Svalbard’da yaşayanlar Norveç’in normal sosyal güvenlik sistemine otomatik olarak dahil edilmiyor.

GEZGİN TÜRK PAYLAŞTI

Gezgin Mücahit Muğlu, Türk vatandaşlarına oturum izni verebilen Svalbard’da sabah saatlerinde çektiği görüntüleri paylaştı. Güneşin doğmadığı dönemde dışarı çıkmanın bile zorlaştığını belirten Muğlu, bölgedeki yaşamın sanıldığından çok daha sert olduğunu anlattı.