‘Dünyanın En Mutlu Kirpisi’ Instagram fenomeni oldu!

Sahibi tarafından fotoğrafları Instagramda paylaşılan ve Herbee adı verilen sevimli kirpi, 1.5 milyon takipçiye ulaştı. Sahipleri tarafından dünyayı gezdirilen ve Instagramda sevimli fotoğrafları paylaşılan kirpi, dünyanın bir sonraki sosyal medya fenomeni olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
MR. POKEE ÖLÜNCE YERİNE O GEÇTİ
Şu an 1.5 milyon takipçisi olan Instagram hesabı, ilk başta Mr Pokee adlı kirpi ve sahibi Talitha Girnus’la başlamıştı. Ancak Mr. Pokee’in ölümünün ardından Herbee onun yerini aldı.
PAYLAŞIMLAR SON SÜRAT DEVAM EDİYOR
Sahibi sevimli kirpinin her anını sosyal medya hesabından hayranları ile paylaşmaya hız kesmeden devam ediyor.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
Gören şaşıp kalıyor! Gerçek gibi...
Türkiye'deki o plaj dünyanın en iyileri arasına girdi!
Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan doğa harikası
Şok cihazlı, demirli, sopalı meydan kavgası: 5 yaralı
Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
'Artık yeter! İlla ölmem mi gerekiyor?'
Okuyucu Yorumları 0 yorum