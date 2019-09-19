Mynet Trend

‘Dünyanın En Mutlu Kirpisi’ Instagram fenomeni oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 19.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

İlginç evcil hayvanlara bir yenisi daha eklendi! Herbee adı verilen sevimli kirpi, sahibi sayesinde resmen Instagram fenomeni haline geldi. Sevimli kirpinin takipçi sayısı şimdiden 1.5 milyona ulaştı. İşte dünyanın en mutlu kirpisi...

‘Dünyanın En Mutlu Kirpisi’ Instagram fenomeni oldu!

Sahibi tarafından fotoğrafları Instagramda paylaşılan ve Herbee adı verilen sevimli kirpi, 1.5 milyon takipçiye ulaştı. Sahipleri tarafından dünyayı gezdirilen ve Instagramda sevimli fotoğrafları paylaşılan kirpi, dünyanın bir sonraki sosyal medya fenomeni olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

MR. POKEE ÖLÜNCE YERİNE O GEÇTİ

dfggd

Şu an 1.5 milyon takipçisi olan Instagram hesabı, ilk başta Mr Pokee adlı kirpi ve sahibi Talitha Girnus’la başlamıştı. Ancak Mr. Pokee’in ölümünün ardından Herbee onun yerini aldı.

PAYLAŞIMLAR SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

dfhdfh

Sahibi sevimli kirpinin her anını sosyal medya hesabından hayranları ile paylaşmaya hız kesmeden devam ediyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

1.

dfdfgd

2.

drfdh

3.

drgdg

4.

dsgdsg

5.

kapakkkkk

6.

kgh

7.

ki

8.

rtfru

9.

rtutuıı

10.

rtuuu

11.

ryrjuj

12.

ryru

13.

tyıı

14.

xdfg

15.

yyyyy


Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadıGece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı
TEKNOFEST başladı, akın akın oraya gidiyorlarTEKNOFEST başladı, akın akın oraya gidiyorlar
Hiç çığlık atan bir su samuru görmüş müydünüz?Hiç çığlık atan bir su samuru görmüş müydünüz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler evcil hayvanlar Kirpi instagram fenomeni sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gelinim Mutfakta'da kavga! Birbirlerine girdiler

Gelinim Mutfakta'da kavga! Birbirlerine girdiler

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEKNOFEST başladı, akın akın oraya gidiyorlar

TEKNOFEST başladı, akın akın oraya gidiyorlar

Hiç çığlık atan bir su samuru görmüş müydünüz?

Hiç çığlık atan bir su samuru görmüş müydünüz?

HBO'dan Game of Thrones müjdesi!

HBO'dan Game of Thrones müjdesi!

Bu inançları olan insanlara asla almamanız gereken 7 hediye!

Bu inançları olan insanlara asla almamanız gereken 7 hediye!

Bunu da yaptılar! Artık saçlarınız ahenkle dans edecek

Keşke benim olsa! Fotoğraflarda saçları ahenkle dans ettiriyor

Şanssızlığın böylesi! Bu kadar da olmaz diyeceksiniz

Şanssızlığın böylesi! Bu kadar da olmaz diyeceksiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.