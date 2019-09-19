‘Dünyanın En Mutlu Kirpisi’ Instagram fenomeni oldu!

Sahibi tarafından fotoğrafları Instagramda paylaşılan ve Herbee adı verilen sevimli kirpi, 1.5 milyon takipçiye ulaştı. Sahipleri tarafından dünyayı gezdirilen ve Instagramda sevimli fotoğrafları paylaşılan kirpi, dünyanın bir sonraki sosyal medya fenomeni olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

MR. POKEE ÖLÜNCE YERİNE O GEÇTİ

Şu an 1.5 milyon takipçisi olan Instagram hesabı, ilk başta Mr Pokee adlı kirpi ve sahibi Talitha Girnus’la başlamıştı. Ancak Mr. Pokee’in ölümünün ardından Herbee onun yerini aldı.

PAYLAŞIMLAR SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Sahibi sevimli kirpinin her anını sosyal medya hesabından hayranları ile paylaşmaya hız kesmeden devam ediyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

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