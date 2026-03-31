Dünyanın en mutlu ülkesi seçilmişti: 'Mutluluğun sırrını' 1 hafta ücretsiz öğretecekler!

Birleşmiş Milletler destekli Dünya Mutluluk Raporu’nda üst üste dokuzuncu kez "Dünyanın en mutlu ülkesi" seçilen Finlandiya, bu başarısının ardındaki yaşam felsefesini dünyayla paylaşmaya hazırlanıyor.

Ülke, sınırlı sayıda katılımcıya açık olacak 1 haftalık ücretsiz bir programla 'mutlu olmayı öğretmeyi' hedefliyor.

KATILIMCILAR FİN YAŞAMINI BİREBİR DENEYİMLEYECEK

Program kapsamında seçilen katılımcılar, klasik bir turist gibi değil; bir hafta boyunca Fin halkının günlük yaşamına dahil olacak.

Göl kenarında vakit geçirmek, doğa yürüyüşlerine katılmak ve yerel etkinliklerde rol almak, programın temel deneyimleri arasında yer alıyor.

Finlandiya’nın sade ve doğayla uyumlu yaşam tarzını yakından tanıyacak olan katılımcılar, aynı zamanda bireysel zaman yönetimi, iş-yaşam dengesi ve zihinsel iyilik hali üzerine uygulamalı içeriklere katılacak.

TATİLDEN ÖTE: 'HAYAT EĞİTİMİ'

Yetkililer, bu programın bir tatilden çok daha fazlasını sunduğunu vurguladı. Amaç, katılımcılara mutluluğun tüketimle değil; yaşam tarzı, doğayla bağ ve toplumsal dengeyle mümkün olduğunu göstermek.

Finlandiya’nın mesajı ise net: "Mutluluk satın alınamaz ama nasıl yaşanacağı öğrenilebilir"

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek programa başvuruların belirli kriterlere göre değerlendirileceği belirtilirken, yoğun talep görmesi halinde programın ilerleyen dönemlerde yeniden düzenlenmesi planlanıyor.