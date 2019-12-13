Dünyanın en nefret edilen YouTuber’ı belli oldu!

Dünyanın en popüler arama motorunun Google olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Hal böyle olunca da Google tarafından yayınlanan veriler, genellikle belirleyici oluyor. Çünkü dünyanın hemen her ülkesinden internete bağlanan devasa bir kullanıcı kitlesi, internet üzerinden herhangi bir bilgiye erişebilmek için Google'dan faydalanıyorlar.

Google'ın bu denli popüler olması, arama motorunun algoritmasının güvenilir olduğu anlamına geliyor. Ancak şimdi, Google verilerinden ilginç bir sonuç çıktı. Şöyle ki dünyanın en popüler YouTuber'larından olan PewDiePie, aynı zamanda dünyanın en nefret edilen YouTuber'ı. Peki 100 milyondan fazla abonesi bulunan, aslen İsveçli olan Felix Arvid Ulf Kjellberg'den bu denli nefret edilmesinin nedeni ne olabilir?

100 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR AMA EN ÇOK ONDAN NEFRET EDİLİYOR

Google'da "most-hated YouTuber" isimli bir arama yaparsanız, karşınıza PewDiePie çıkıyor ve bu YouTube fenomeniyle ilgili genel bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz. Aslına bakacak olursak bu durum biraz garip, çünkü bu kadar nefret edilen bir kişinin buna paralel olarak 100 milyondan fazla aboneye sahip olması, çok da akla uygun bir şey değil.