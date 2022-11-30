Dünyanın en ölümcül bombardıman uçağı! Putin işgalin şiddetini arttırmaya kararlı görünüyor

TASS haber ajansının bildirdiğine göre, başlangıçta uçağın yapılmayacağı düşünülüyordu, ancak savaş sırasında ülkenin tedarik planı değiştirildi ve şimdi teslim edildi. Teslim edilen Tu-22M3 uçağı, savaş için onarılmış ve yükseltilmiş eski bir modeldi ve bunun gibi toplam 500 tanesinin yenileneceği açıklandı. Raporlara göre Tu-22M3, 2.05 Mach yani 2500 km/s azami hıza sahip ve birkaç hipersonik füze taşıyabilir. Ayrıca güncellenen haliyle artık yeni bir navigasyon sistemi ve bomba atma birimleri de mevcut.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Bir askeri uzmanın söylediğine göre, modernize edilmiş bombardıman uçaklarıyla ilgili haberler, Putin'in Ukrayna'daki savaş çok büyük bir maliyetle devam ederken, yaşam maliyeti krizinde zor durumda olan Batı ülkelerini daha da sıkıştırmaya çalıştığı haberlerinin ardından gelmesiyle dikkat çekti.

BATI'NIN İRADESİNİ TÜKETECEK

İngiliz Müşterek Kuvvetler Komutanlığı eski Komutanı General Sir Richard Barrons, Putin'in uyguladığı kilit stratejilerden birinin Batı'da Ukrayna'ya askeri yardım için ödeme yapılması konusundaki hayal kırıklıklarına odaklandığını açıkladı. Daily Star'a özel olarak konuşan Sir Richard, Rus harekâtının en önemli stratejik unsurlarından birinin Batı'nın iradesini tüketmeye çalışmak, para ve insan göndermeye devam etmek olduğunu söyledi.

SORUNLARDAN FAYDALANIYOR

Rusya'nın İngiltere, ABD, İtalya ve Almanya gibi Ukrayna'yı destekleyen ülkelerde yaşanan sorunlardan yararlanmaya çalıştığını açıklayan uzman “Rusya, yaşam maliyeti krizinin can yakıcı olduğunu, insanların üşüdüğünü ve gücünün yetmediği ısınmayı açmaya çalıştığını çok iyi biliyor.'' diye konuştu.

