YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı!

İçerik devam ediyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki çiftçi Kerim Erişmiş, "Bu topraklarda yetişmez, başaramazsın" diyenlere inat gösterdiği azimle dikkat çekiyor. İklim ve rakım şartları nedeniyle bölgede yetişmeyeceği düşünülen dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safran ve salebi, Yüksekova Ovası’nda başarıyla yetiştiren Erişmiş, ilk hasadını aldıktan sonra ürünlerini kendi evinde tüketmeye başladı.

Genellikle yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yabani olarak yetişen salep ve iklim seçiciliğiyle bilinen safran, bu kez Yüksekova'nın uçsuz bucaksız ovasında hayat buldu.

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 1

"BAŞARAMAYACAKSIN" DEDİLER

52 yaşındaki tecrübeli çiftçi Kerim Erişmiş, iki yıl önce çevresinden gelen "Boşuna uğraşma, bu iklimde bu ürünler tutmaz, başaramayacaksın" diyenlere kulaklarını tıkadı ve tarlasını bir inovasyon merkezine dönüştürdü.

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 2

Erişmiş'in 20 yıllık çiftçilik tecrübesini sabırla harmanladığı deneme süreci, geçtiğimiz günlerde muazzam bir sonuç verdi.

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 3

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 4

"TOPRAĞIMIN GÜCÜNE İNANDIM"

İlk hasadını başarıyla gerçekleştiren Erişmiş, şimdi kendi elleriyle topladığı safranları demliyor, saleplerini pişiriyor.

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 5

Kerim Erişmiş, "Toprağımın gücüne inandım. İnat ettim ve başardım. Şimdi 'olmaz' diyenlerin hayret içerisinde bakışları arasında kendi ürettiğim safran çayımı yudumluyorum. Bundan büyük bir huzur yok" dedi.

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 6

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 7

YÜKSEKOVA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ EVİNDE ZİYARET ETTİ

Başarılı çiftçiyi evinde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, bu girişimin bölge için stratejik önemine dikkat çekerek tam destek sözü verdi.

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 8

Erişmiş de başarısının arkasındaki teknik gücü şu sözlerle vurguladı: "Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası'nın teknik desteği ve teşvikleri, bugün bu ürünleri evimde içebiliyor olmamın en büyük sebebidir."

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 9

Bu başarı, sadece bireysel bir zafer değil; Yüksekova Ovası'nın prestijini değiştirecek bir adım olarak görülüyor.

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 10

Geleneksel tarım ürünlerinin dışına çıkmak isteyen bölge çiftçileri için Kerim Erişmiş'in tarlası artık bir "başarı rehberi" niteliğinde.

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 11

Yüksek katma değerli bu ürünlerin yaygınlaşmasıyla Hakkari tarımında yepyeni bir gelir kapısı aralanmış oldu.

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 12

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 13

Dünyanın en pahalı bitkilerini evinde üretti: "Yapamazsın" dediler, başardı! 14


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırınsız yapılan tatlı: Bisküvili pişmeyen kurabiye tarifiFırınsız yapılan tatlı: Bisküvili pişmeyen kurabiye tarifi
Kış gecelerinin sıcak geleneği: Sobada kaşarlı patatesKış gecelerinin sıcak geleneği: Sobada kaşarlı patates

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
salep Çiftçi Hakkari safran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.