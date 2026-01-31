YEMEK

Fırınsız yapılan tatlı: Bisküvili pişmeyen kurabiye tarifi

Son dönemde özellikle çalışanlar ve pratik tarif arayanlar arasında popülerleşen pişmeyen tatlılar, mutfakta geçirilen süreyi kısaltırken lezzetten de ödün vermiyor. Bunların başında gelen bisküvili pişmeyen kurabiye, yoğun çikolata aroması, yumuşak dokusu ve kolay hazırlanışıyla tatlı krizlerine hızlı çözüm sunuyor. İşte tarifi...

Sedef Karatay

Fırın gerektirmemesi sayesinde her evde rahatlıkla yapılabilen tarif, kısa sürede hazır olmasıyla da dikkat çekiyor.

MALZEMELER

  • 1 paket bisküvi
  • 1 çay bardağı iri çekilmiş fındık
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 1 su bardağı krema
  • 100 gram bitter veya sütlü çikolata
  • ÜZERİ İÇİN:
  • Antep fıstığı kreması
  • Eritilmiş çikolata

TARİF

  • Öncelikle kremayı küçük bir tavaya alıp kısık ateşte kontrollü şekilde ısıtın.
  • Kenarlarında hafif kabarcıklar oluşmaya başladığında ocaktan alarak içine çikolatayı ekleyin ve tamamen eriyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
  • Bu sırada bisküvileri rondodan geçirerek ince bir toz haline getirin.
  • Ardından bisküvi ununun üzerine iri çekilmiş fındık, kakao ve hazırladığınız krema-çikolata karışımını ekleyin.
  • Tüm malzemeleri yoğurarak homojen bir kıvam elde edin.
  • Karışım ele alındığında dağılmıyor ve şekil verilebilir durumdaysa doğru kıvama gelmiş demektir. Eğer karışım çok kuruysa bir yemek kaşığı kahvaltılık çikolata veya labne ekleyerek toparlayabilirsiniz.
  • Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayarak top şekli verin.
  • Daha sonra bu topları iri çekilmiş fındığa bulayın.
  • Parmak ucunuzla ortalarına hafifçe bastırarak küçük bir çukur açın ve bu boşlukları Antep fıstığı kreması ya da eritilmiş çikolata ile doldurun.
  • Son aşamada kurabiyeleri buzdolabına yerleştirerek çikolata tamamen sertleşene kadar dinlendirin. Yeterince soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

