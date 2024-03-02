Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne aldı! Rihanna'nın ücreti dudak uçuklattı

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, 28 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. 2018'de kızınının düğünün için 100 milyon dolar harcayan Ambani Rihanna ve illüzyonist David Blaine ile anlaştı.

Temmuz ayında gerçekleşecek olan düğünün kutlama partisi ise aylar öncesinde başladı ve Rihanna Hindistan'da sahneye çıktı.

Konuk listesinde Hintli milyarderler ve Bollywood ünlülerinin yanı sıra Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Ivanka Trump'ın yer aldığı parti sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rihanna sahne kostümü ve dansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Yeşil ve pembe bir kostüm giyen dünyaca Rihanna tarzı ile Yıldız Tilbe'ye benzetildi.

Ünlü ismin alacağı ücret ise dudak uçuklattı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Rihanna bu sahnesi için tam tamına 10 milyon dolara anlaşmış.







