Dünyanın en pahalı elbisesi fiyatıyla dudak uçuklattı! Ağırlığı 10 kilo...

Dubai merkezli ünlü bir kuyumcu tarafından tasarlanan altın elbise rekor kırdı. Ağırlığı ve fiyatıyla dudak uçuklattı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarca kentinde düzenlenen Middle East Watch & Jewellery Show kapsamında sergilenen altın elbise, Guinness Dünya Rekoru kırdı.

DEĞERİ 1 MİLYON 88 BİN DOLAR

Altın elbise 10.08 kilogram ağırlığında ve tamamı 21 ayar altından üretilen elbisenin yanında 398 gramlık bir altın taç, 134.1 gramlık küpeler ve 738.5 gramlık "Hiyar" adlı süs de bulunuyor.

Toplam değeri 1 milyon 88 bin dolar olarak açıklanan elbise, Dubai merkezli ünlü bir kuyumcu tarafından tasarlandı. 27 Eylül'den bu yana Sharjah Expo Centre'da görülebiliyor.

