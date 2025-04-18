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Dünyanın en pahalı fotoğraf çekme yerleri açıklandı! Buralara giderseniz cebinizden epey para gidecek...

Heepsy tatiil fotoğrafı çekmek için dünyanın en pahalı fotoğraf yerlerini açıkladı. Buralara giderseniz epey para harcarsınız.

Dünyanın en pahalı fotoğraf çekme yerleri açıklandı! Buralara giderseniz cebinizden epey para gidecek...
Jale Uslu

Turistik olarak gittiğimiz ülkelerde en güzel fotoğrafları çekmek isteriz ve mekan arayışında oluruz. Heepsy de tatil fotoğrafı çekmek için dünyanın en pahalı yerlerini sıraladı.

Listenin başında, 828 metre/2.717 fit yüksekliğiyle dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa yer alıyor. Dubai'nin simgesi olan yapının 148. katındaki gözlem güvertesini ziyaret etmek için 399 AED/108 $/82 £ gibi fahiş bir ücret talep ediliyor.

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Fotoğraf çekimi için çok fazla para harcamak istemeyen ziyaretçiler, 124. ve 125. katlar için 179 AED/48 $/36 £ ödeyebilirler. Fotoğraf çekmek için ikinci en pahalı yer Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı'dır. Uyuyan bir volkan olan bu dağ, 5.895 m/19.340 fit yüksekliğiyle Afrika'nın en yüksek dağıdır.

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Kilimanjaro Dağı da bu listede yer alıyor çünkü turistlerin parka girmek için 70 dolar/52 sterlin ödemesi gerekiyor. Paris'in Eyfel Kulesi listede üçüncü sırada yer alıyor. Simgesel Fransız simgesi, zirveye çıkmak için 36€/30£/40$ ücret alıyor.

İŞTE EN PAHALI FOTOĞRAF YERLERİ:

Fotoğraf çekmek için en pahalı 10 yer arasında Peru'daki Machu Picchu, Fransa'daki Versay Sarayı ve Çin'deki Zhangjiajie Milli Orman Parkı yer alıyor. Tatil fotoğrafı çekimi için pahalı cazibe merkezlerinin tam listesinde Stonehenge de var.

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Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf seyahat
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