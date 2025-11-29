Dünyanın en pahalı 'Kış Yumurtası' satışta! Değeri: 26 milyon dolar

Rus İmparatorluk mücevher ustası Fabergé’nin en göz kamaştırıcı eserlerinden biri olan Kış Yumurtası, gelecek hafta Londra’da düzenlenecek müzayedede en az 20 milyon sterlinlik (yaklaşık 26 milyon dolar) değeriyle yeni bir rekora hazırlanıyor.

ÇAR’IN ANNESİNE ÖZEL PASKALYA HEDİYESİ

1913’te Çar II. Nikolay tarafından annesi için Paskalya hediyesi olarak yaptırılan eser, 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez açık artırmaya çıkacak. Kaya kristalinden oyulan bu sıra dışı yumurta, buz kristali desenleri ve platin üzerine yerleştirilmiş 4.500’den fazla gül kesim elmasıyla dikkat çekiyor.

SADECE 43 İMPARATORLUK YUMURTASI GÜNÜMÜZE ULAŞTI

Christie’s uzmanı Margo Oganesian, Kış Yumurtası’nın Fabergé’nin ürettiği 50 İmparatorluk Paskalya Yumurtası arasında en nadir parçalardan biri olduğunu belirtti. Bugün bu yumurtaların yalnızca 43’ü hayatta ve sadece yedisi özel koleksiyonlarda bulunuyor.

İKİ KEZ REKOR KIRMIŞTI

Kış Yumurtası daha önce iki kez rekor fiyata alıcı buldu: 1994’te Cenevre’de 7,2 milyon İsviçre Frangına, 2002’de ise New York’ta 9,6 milyon dolara satılmıştı. Son yıllarda Fabergé eserlerine yönelik ilginin özellikle varlıklı Rus koleksiyonerler arasında yeniden arttığı belirtiliyor.

İÇİNDEKİ ‘SÜRPRİZ’: KUVARS ANEMON BUKETİ

14,2 santimetre yüksekliğindeki eserin içinde Fabergé’nin imzası sayılan bir sürpriz de bulunuyor: Kuvars taşından yapılmış, altın saplı ahşap anemon çiçeklerinden oluşan zarif bir buket.

DEVRİM SONRASI KAYBOLMUŞTU

1917 Devrimi’yle Romanov Hanedanı devrilince Moskova’ya taşınan eser, Sovyetler tarafından döviz elde etmek amacıyla elden çıkarıldı. 1994’te yeniden ortaya çıkana dek uzun süre kayıp sayılan Kış Yumurtası, şimdi yeniden dünya müzayede sahnesine dönüyor.