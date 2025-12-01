Dünyanın en pahalı pirinci: Kilosu 120 dolar!

Japonya merkezli bir firma tarafından üretilen kinmemai premium, Guinness Dünya Rekorları’na göre dünyanın en pahalı pirinci unvanına sahip. Kilogramı yaklaşık 120 dolara satılan bu özel pirinç, yalnızca elenmiş ve el ile seçilmiş tanelerden oluşuyor.

EL İŞİ SEÇİM VE ÖZEL İŞLEME TEKNOLOJİSİ

Dünyanın en besleyici ve uygun fiyatlı temel gıdalarından biri olan pirinç, Kinmemai premium ile adeta lüks bir ürüne dönüşüyor. Bu özel pirinç, ödüllü beş Japon pirinci çeşidinin en iyi tanelerinden seçilerek hazırlanıyor.

Şirketin 17 yıl önce geliştirdiği özel parlatma ve "rice-buffing" teknolojisi ile pirinç taneleri, sadece yenmeyen balmumu tabakasından arındırılıyor. Bu işlem sayesinde taneler, 'küçük elmaslara' benzeyen bir parlaklığa kavuşuyor.

BESİN DEĞERİ NORMAL PİRİNCE GÖRE ÇOK DAHA YÜKSEK

Kinmemai premium’un en dikkat çeken özelliklerinden biri de üstün besin değerleri.

Ürünün:

LPS (Lipopolisakkarit) oranı normal pirince göre 6 kat fazla

Lif oranı 1,8 kat yüksek

B1 vitamini 7 kat fazla

Ayrıca 'rinse-free' olarak bilinen yıkama gerektirmeyen bir pirinç türü. Aroması, tatlı ve fındıksı bir karakter taşıyor.

ÇİFTÇİLERE 8 KAT FAZLA ÖDEME YAPILIYOR

Kinmemai premium üretiminde kullanılan Koshihikari ve Pikamaru gibi değerli pirinç türlerinin taneleri, uzmanlar tarafından tek tek seçiliyor.

En iyi taneleri sunmak için üreticilere normaldan yaklaşık 8 kat fazla ödeme yapılıyor. Bu durum, ürünün yüksek fiyatının başlıca sebeplerinden biri.

YALNIZCA BELİRLİ ÜLKELERDE SATILIYOR

2016 yılında "dünyanın en pahalı pirinci" olarak kayda geçen kinmemai premium, o dönem kilogram başına 109 dolar fiyatla satılıyordu. Enflasyonla beraber fiyat bugün 120 dolar seviyesine çıktı.

Uzun süre sadece Japonya’da satışa sunulan ürün, artık Singapurda da bulunabiliyor.

SUSHİ İÇİN UYGUN DEĞİL

Kinmemai Premium, içerdiği düşük nişasta oranı nedeniyle sushi için uygun değil. Uzmanlar, bu pirincin tadını en iyi şekilde deneyimlemek için: