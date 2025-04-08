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Dünyanın en saçma binası olarak biliniyordu! Yıkıldı, yerine bakın ne yapılacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri öncesi yıkımı gerçekleştirilen ve kamuoyunda "Dünyanın en saçma binası" olarak anılan Özel İdare İş Merkezi'nin yerine iş hanı inşaatı başladı.

Dünyanın en saçma binası olarak biliniyordu! Yıkıldı, yerine bakın ne yapılacak
Jale Uslu

Kentte 1994 yılında inşa edilen, rengi ve mimari yapısıyla kentin simgesi haline gelen, internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılınca aramada ilk sırada çıkan bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım ihalesi yapılarak 6 Şubat depremlerinden önce yıkılmıştı.

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YERİNE İŞ HANI YAPILIYOR

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta başlatılan yeniden imar süreci çerçevesinde, bu alanda yeni bir iş hanı projesi hayata geçirildi. Başlatılan projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, yapının toplam 3 katlı olarak planlandığı bildirildi.

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Küçük esnafa yönelik ofis ve dükkânların yer alacağı belirlenen iş hanı projesinde çevre düzenlemesi ve otopark alanlarında bulunacağı ifade edilirken vatandaşlar ise alanda yeniden ticari bir hareketlilik sağlanacak olmasını olumlu karşıladı.

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Esnaflardan Ali Osman Uslu, "Ben 40 yıldır Trabzon Caddesi'nde esnafım. Allah böyle depremler bir daha yaşatmasın. Bu alanda belediyemiz bize konteyner yaptı. İnşaat sahasında ve süreç zor geçiyor idare edeceğiz. Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı'nın ayağa kalkması gerekiyor. Özel İdare Binası genellikle konut düşünülmemiş, ofis ve büro tarzı yerler düşünülmüş. Umarız güzel olur" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş bina 6 şubat
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