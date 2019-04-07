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Dünyanın en saçma selfieleri... 'Neden çektiniz' dedirtiyorlar

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 07.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

Selfie hayatımıza girdiğinden beri her anımızı çekmek için birbirimizle yarışır duruma geldik... Ancak bu selfie'ler ne ile yarışıyor onları anlayamadık...

Dünyanın en saçma selfieleri... 'Neden çektiniz' dedirtiyorlar

Birbirinden absürd selfieleri The Sun'dan sizin için derledik. Gerçekten görür görmez "yok artık" diyeceğiniz fotoğraflar var bu listede...

Çekenin neden çektiğini hiç anlamadığımız ilginç selfie'ler için buyrun listeye:

Bunu neden yaptığını anlamak mümkün değil
00

Her zaman böylesi karşısına çıkmaz diye düşünmüş olmalı
0

Büyükannesine bacağını taşıtmak suretiyle...
1

Traş olmaktan sıkılmış olmalı
2

Polislere kendini şikayet etmiş
3

Tanışma sitesine bu selfie'yi koymak da büyük güven...
4

Kendi olsa neyse bir de arkadaşını rezil etmiş
5

Gerçekten ne yapmaya çalıştığını merak ediyoruz
6

Traşın full hali...
7

Korku filminden fırlamış gibiler
8

Çılgın bir ablamız
9

Ya ama yapmayın böyle şeyler...
10

Fıstık ezmesi ve reçel azıcık da ekmekle oh!
11

Muz cumhuriyeti
12


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