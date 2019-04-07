Dünyanın en saçma selfieleri... 'Neden çektiniz' dedirtiyorlar

Birbirinden absürd selfieleri The Sun'dan sizin için derledik. Gerçekten görür görmez "yok artık" diyeceğiniz fotoğraflar var bu listede...
Çekenin neden çektiğini hiç anlamadığımız ilginç selfie'ler için buyrun listeye:
Bunu neden yaptığını anlamak mümkün değil
Her zaman böylesi karşısına çıkmaz diye düşünmüş olmalı
Büyükannesine bacağını taşıtmak suretiyle...
Traş olmaktan sıkılmış olmalı
Polislere kendini şikayet etmiş
Tanışma sitesine bu selfie'yi koymak da büyük güven...
Kendi olsa neyse bir de arkadaşını rezil etmiş
Gerçekten ne yapmaya çalıştığını merak ediyoruz
Traşın full hali...
Korku filminden fırlamış gibiler
Çılgın bir ablamız
Ya ama yapmayın böyle şeyler...
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