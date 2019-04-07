Dünyanın en saçma selfieleri... 'Neden çektiniz' dedirtiyorlar

Birbirinden absürd selfieleri The Sun'dan sizin için derledik. Gerçekten görür görmez "yok artık" diyeceğiniz fotoğraflar var bu listede...

Çekenin neden çektiğini hiç anlamadığımız ilginç selfie'ler için buyrun listeye:

Bunu neden yaptığını anlamak mümkün değil



Her zaman böylesi karşısına çıkmaz diye düşünmüş olmalı



Büyükannesine bacağını taşıtmak suretiyle...



Traş olmaktan sıkılmış olmalı



Polislere kendini şikayet etmiş



Tanışma sitesine bu selfie'yi koymak da büyük güven...



Kendi olsa neyse bir de arkadaşını rezil etmiş



Gerçekten ne yapmaya çalıştığını merak ediyoruz



Traşın full hali...



Korku filminden fırlamış gibiler



Çılgın bir ablamız



Ya ama yapmayın böyle şeyler...



Fıstık ezmesi ve reçel azıcık da ekmekle oh!



Muz cumhuriyeti





