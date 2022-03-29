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Dünyanın en seksi büyükannesi Gina Stewart mutluluk ipuçlarını paylaştı! “Hayır demeyi bilin”

29.03.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisine 'dünyanın en seksi büyükannesi' diyen Gina Stewart, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Genç kızlara taş çıkartan fiziği sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Stewart’in takipçileri tarafından gençlik sırları merak ediliyor. Gençliğini ve güzelliğini mutluluğuna borçlu olduğunu söyleyen Stewart, takipçileri için mutluluğun formülünü verdi.

Dünyanın en seksi büyükannesi Gina Stewart mutluluk ipuçlarını paylaştı! “Hayır demeyi bilin”

Yaşına meydan okuyan görüntüsü sayesinde kısa sürede sosyal medya popüler olmayı başaran 51 yaşındaki fenomen isim sıklıkla sağlık ve genç yaşam tüyoları paylaşıyor. Avustralyalı Gina son gönderisinde takipçilerine ruhlarını mutlu eden şeyi yapmaları gerektiğini söyleyerek mutluluğun formülünü verdi.

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“KENDİNİZİ TANIYIN”

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İnsanların kendilerine zaman ayırması ve odaklanması gerektiğini ifade eden Stewart, “Hayattaki tüm streslerden sonra sevdiğiniz bir şeyi yapmaktan daha iyisi yoktur. Benim için bu yüzmek, bol bol dinlemek ve rahatlamak gibi aktiviteleri içeriyor. Kendinizi tanıyın ve hoşunuza giden durumları bulun” dedi.

Hayatında bir süredir kendi oluşturduğu mutluluk listesindeki maddeleri uyguladığını söyleyen Stewart, “İhtiyaçlarınızı ifade edin, suçunuzu düşünün ve sorgulayın, hayır demeyi öğrenin, her hafta kendinize zaman ayırın, iş yerinde sınırlarınızı belirleyin, bir egzersiz rutini uygulayın” diye konuştu.

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