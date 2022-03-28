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Estetik operasyonlarından sonraki sözleri herkesi şaşırttı! “O kadar büyükler ki ayakkabı bağcıklarımı bile bağlayamıyorum”

28.03.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Playboy modeli Elizabeth Marie Chavelier, çocukluğundan beri göğüs ölçülerinin küçük olması nedeniyle dışlandığını ve özgüveninin düştüğünü ifade etti. Dış görünüşünü değiştirmek isteyen Chevalier, bir dizi göğüs ameliyatından sonra yeni halinden memnun olduğunu belirtti. Ancak Chevalier’in “O kadar büyükler ki ayakkabı bağcıklarımı bağlayamıyorum” itirafı gündem yarattı.

Estetik operasyonlarından sonraki sözleri herkesi şaşırttı! “O kadar büyükler ki ayakkabı bağcıklarımı bile bağlayamıyorum”

Playboy modeli Elizabeth Marie Chavelier, estetik ameliyatları için 23 bin sterlin (yaklaşık 447 bin TL) harcadıktan sonra daha fazla popüler olduğunu ifade etti. Kaliforniya’da yaşayan 27 yaşındaki model hayatı boyunca küçük göğüsleri nedeniyle zorbalığa uğradığını ve bu nedenle estetik operasyon yaptırmaya karar verdiğini söyledi.

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“SADECE KENDİM İÇİN YAPTIRDIM”

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Göğüs ölçülerinin küçük olması nedeniyle yaşını göstermediğini dile getiren Chavelier, “Yaşımı göstermek istedim. Bu yüzden göğüs estetiğini sadece kendim için yaptırdım. Her zaman büyük göğüslerim olmasını istedim. Şu anda sahip olduğum görüntüden çok mutluyum. Onlardan vazgeçmeyi düşünmüyorum” dedi.

Estetik operasyonlarının günlük hayatındaki bazı rutinleri değiştirerek olumsuz sorunlara yol açtığından söz eden Chavelier, “Göğüslerim çok büyük olduğu için yüzüstü yatamıyorum. Tamamen görüş açımı kapattıkları için bağcıklarımı bağlayamıyorum. Hızlı hareket etmek ve koşmak beni zorluyor. Göğüslerim büyük olduğu için bütün giydiğim kıyafetler seksi duruyor” diye konuştu.

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