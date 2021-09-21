51 yaşında ‘dünyanın en seksi anneannesi’ lakaplı Gina Stewart gençlik fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri olarak kabul edilen Gina Stewart 19 yaşındaki fotoğrafını paylaşarak takipçilerini şaşırtmayı başardı. Instagram fenomeninin nostaljik paylaşımını görenler tanımakta zorluk geçti.

“ONLARDAN İLHAM ALIYORDUM”

1990 yılında çekilen fotoğrafını paylaşan Stewart gönderisine, “Beni 1990’a geri götürün. 19 yaşındaydım ve en sevdiğim rock grubu Jovi’ydi” notunu ekledi.

Takipçileri Stewart’ın gençlik yıllarındaki fit görüntüsü ve güzelliğine kayıtsız kalamadı. Binlerce beğeni alan fotoğrafa takipçileri, “Vay canına, kesinlikle inanılmaz görünüyorsun.”, “O zamanlarda da çok güzelmişsin” yorumlarını yaptı.



