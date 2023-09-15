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Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski erkeklere seslendi

15.09.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini defalarca kez aldatan Sebastian Bear-McClard'dan boşanan Emily Ratajkowski, kendisiyle akşam yemeğine çıkmak isteyen herkesle vakit geçirmeye hazır olduğunu duyurdu.

2014 ve 2015 senesinde Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski defalarca kez aldatılınca boşanmıştı.

Ayrılığın ardından adı Harry Styles, Pete Davidson ve Brad Pitt gibi pek çok ünlü isimle anılan ünlü model, "Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum. İyileşme sürecinin bu dönemi geçtiği için minnettarım" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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Emily Ratajkowski, bu kez kendisiyle akşam yemeğine çıkmak isteyen herkesle vakit geçirmeye hazır olduğunu belirtti.

Sebastian Bear-McClard'ın ihanetine uğrayan Emily Ratajkowski, paylaşımında tekrar tekrar "Haydi, yapalım" diyen bir seslendirmeyi kullandı.

Ekran Alıntısı
Emra açıklamasında "Yeni bekar olan ben, beni akşam yemeğine götürmek isteyen herkesle çıkmaya karar veriyor" dedi.

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