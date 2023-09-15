Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski erkeklere seslendi

2014 ve 2015 senesinde Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski defalarca kez aldatılınca boşanmıştı.

Ayrılığın ardından adı Harry Styles, Pete Davidson ve Brad Pitt gibi pek çok ünlü isimle anılan ünlü model, "Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum. İyileşme sürecinin bu dönemi geçtiği için minnettarım" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Emily Ratajkowski, bu kez kendisiyle akşam yemeğine çıkmak isteyen herkesle vakit geçirmeye hazır olduğunu belirtti.

Sebastian Bear-McClard'ın ihanetine uğrayan Emily Ratajkowski, paylaşımında tekrar tekrar "Haydi, yapalım" diyen bir seslendirmeyi kullandı.



Emra açıklamasında "Yeni bekar olan ben, beni akşam yemeğine götürmek isteyen herkesle çıkmaya karar veriyor" dedi.

