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'Dünyanın en seksi kadını'ydı! Kate Upton gözlerden uzak bir hayat sürüyor

23.10.2023 14:07 | Son Güncelleme:
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Erkek dergisi Maxim tarafından 2018 yılında “Dünyanın en seksi kadını” seçilen model Kate Upton evlenip çocuk sahibi olduktan sonra kariyerinde durma noktasına geldi. Güzel model artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Yıllarca en seksi kadınlar listesinde kaldı, her pozuyla sosyal medyayı salladı ve bir anda sosyal medyada neredeyse sessizliğe gömüldü.

2018 yılında erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci olan Kate Upton'dan bahsediyoruz. Güzelliğiyle bir döneme damga vuran model artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Ekran Alıntısı

Eski aşkı cinsel yönelimini değiştirmiş! Eski aşkı cinsel yönelimini değiştirmiş!

Justin Verlander ile evlenen ve sunuculuk yapan güzel isim son haliyle hayranlarından tam not almaya devam ediyor.

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Kızının doğumundan sonra tüm dikkatini ve zamanını kızına ayırmaya karar veren Kate Upton yıllara meydan okuyor.

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