'Dünyanın en seksi kadını'ydı! Kate Upton gözlerden uzak bir hayat sürüyor

Yıllarca en seksi kadınlar listesinde kaldı, her pozuyla sosyal medyayı salladı ve bir anda sosyal medyada neredeyse sessizliğe gömüldü.

2018 yılında erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci olan Kate Upton'dan bahsediyoruz. Güzelliğiyle bir döneme damga vuran model artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Justin Verlander ile evlenen ve sunuculuk yapan güzel isim son haliyle hayranlarından tam not almaya devam ediyor.



Kızının doğumundan sonra tüm dikkatini ve zamanını kızına ayırmaya karar veren Kate Upton yıllara meydan okuyor.







