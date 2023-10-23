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İrem Derici'den bomba sözler! Eski sevgilisi cinsel yönelimini değiştirdi! Yatırım göndermesi de olay oldu

23.10.2023 11:47 | Son Güncelleme:
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Atakan Işıktutan’dan ayrıldıktan sonra işlerine kendini adayan İrem Derici Harbiye sahnesi için paraya kıymıştı. Hem bu konuda ünlü isimlere taş atan hem de özel hayatına dair konuşan Derici bomba bir itirafta bulundu. İrem Derici eski aşkının cinsel yönelimini değiştirdiğini açıkladı.

Harbiye konserlerine büyük yatırım yapan ve sahnesiyle adından söz ettiren İrem Derici, Master Haber’e yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Atakan Işıktutan ile yaşadığı büyük aşka nokta koyan Derici samimi itiraflarda bulundu.

Estetiklerini hiçbir zaman gizlemeyen İrem Derici ilk aşkının lise hazırlıktayken olduğun söyleyerek “Çünkü muazzam kompleksli bir kızdım. Müthiş çirkin bir kızdım. Barbieler ortada cirit atarken, ben zekamla savaş vermek durumunda kalmış bir genç kızdım” dedi

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İrem Derici açıklamalarının devamında, ilk aşkının daha sonrasında cinsel yönelimini değiştirdiğini söyleyerek bombayı patlattı. İlk aşkının şu anda New York’ta olduğunu söyleyen Derici, evli ve iki çocuklu olduğunu da ekledi.

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3 MİLYON TL HARCADI! OLAY GÖNDERME

Harbiye'deki özel şovuna 3 milyon TL harcadığı açıklamasıyla çok konuşulan İrem Derici, ünlü isimlere göndermede bulundu. İrem Derici yatırım yapan ünlülere şöyle seslendi:

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"Bir sorumluluğum yok. Bana ailem çok güzel bir hayat yaşattı. Yarın öbür gün çoluğum çocuğum olacak gibi bir stresim yok. O yüzden kerizlik değil, salaklık değil. Tam tersi muazzam şerefli ve işine saygı duyan bir insanın yapacağı bir şey bu kadar para ve emek harcamak. Sürekli 3 milyon diyorum ama bu işin şakası... Ben öldüğümde; nasıl bugün 90'lar dinliyoruz, eğleniyoruz. 2010'larında partileri yapılacak. Ve 2010'ların da kral, kraliçeleri olacak. Ben onlardan biriyimdir. Lütfen 10 arsa almayın, 2 ev alın da şu sahneye para dökün. Ben bunu tek başıma yapa yapa bir hal oldum. Ya da siz dökmeye çok pintiyseniz gelin ben verim parasını da siz yapın. Bir dekor görelim, bir hikayeniz olsun sahneye çıktığınızda."

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İrem Derici büyük aşk

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