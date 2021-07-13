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Dünyanın en sıra dışı insanı! Vücudunu kılıçla kesiyor ve acı hissetmiyor

13.07.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimi insanlar yaptıkları davranışlar ile dünyanın en sıra dışı kişileri arasında yer alıyor. Bu davranışları sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarıyorlar. Ancak kimileri rekorlar kitabında kendisine yer edinmese de farklılıklarıyla dikkat çekiyor. Sizler için acı hissi yok olan Tim Cridland’ın hayatını araştırdık.

Dünyanın en sıra dışı insanı! Vücudunu kılıçla kesiyor ve acı hissetmiyor

Tim Cridland isimli bu adam acı hissetmiyor. Kendini kılıçla kesen ve çivi yatağı üzerinde yatabilen bu adam hiçbir şekilde acı hissetmiyor. Doğuştan böyle bir mutasyona sahip olan Cridland'in beyne giden acı reseptörleri yok.

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İrkilmeden kollarına iğneler batırdığı korkunç gösterilerinde insanları hayrete düşürüyor. Bilimsel testler sonucu Tim'in acı eşiğinin normal insanlarınkinden çok daha yüksek olduğu belirlendi. Maddeden ziyade beynini kullanarak tüm vücuduna şişler saplayıp aşırı sıcağa ya da aşırı soğuğa etkilenmeden katlanabileceğini söylüyor.

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