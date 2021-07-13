Dünyanın en sıra dışı insanı! Vücudunu kılıçla kesiyor ve acı hissetmiyor

Tim Cridland isimli bu adam acı hissetmiyor. Kendini kılıçla kesen ve çivi yatağı üzerinde yatabilen bu adam hiçbir şekilde acı hissetmiyor. Doğuştan böyle bir mutasyona sahip olan Cridland'in beyne giden acı reseptörleri yok.

İrkilmeden kollarına iğneler batırdığı korkunç gösterilerinde insanları hayrete düşürüyor. Bilimsel testler sonucu Tim'in acı eşiğinin normal insanlarınkinden çok daha yüksek olduğu belirlendi. Maddeden ziyade beynini kullanarak tüm vücuduna şişler saplayıp aşırı sıcağa ya da aşırı soğuğa etkilenmeden katlanabileceğini söylüyor.



