''Dünyanın en soğuk ülkesi neresi?'' sorusu pek çok insan tarafından merak edilen konulardan biridir. Dünyanın en soğuk bölgesinin nerede olduğu konusunda Dünya haritasının en kuzey ve en güney bölgelerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu bölgelerde yaşamanın neredeyse imkansız olduğunu ve nefes almanın bile mümkün olmadığını söylemek mümkündür. Geçmişten günümüze kadar ölçülen ve en düşük sıcaklığa sahip olan Antarktika kıtasındaki en düşük sıcaklar - 90 derece olarak kaydedilmiştir.

Dünyanın en soğuk ülkesi hangisi ve en düşük derecesi kaçtır?

Dünyanın en soğuk yerleri araştırıldığında ilk sırada Antarktika kıtası yer almaktadır. Antartika, bilimsel araştırmalar yapan insanlar haricinde hiç kimsenin yaşamadığı bir kıta olarak bilinmektedir. Kıtada yer alan Vostok, -90 derecelik düşük sıcaklığıyla dünyanın en soğuk bölgesi olarak bilinmektedir.

Dünyanın en soğuk ülkesi merak edildiğinde ise yüz ölçümü yönünden dünyanın en büyük ülkesi olarak bilinen Rusya Federasyonu'na bağlı olan Yakutistan Cumhuriyeti yanıtı verilebilir.

Rusya’daki insan nüfusunun en az olduğu bölgeler arasında yer alan Yakutistan, Kuzey Yarımküre’de olması sebebiyle oldukça sert iklim koşullarına sahiptir.

Yakutistan’ın nüfusu 971 bin 996 kişi olarak hesaplanmıştır. Ülkenin büyük bir bölümü ormanlarla kaplıdır. Yaklaşık 325 bin kişinin yaşadığı bilinen Yakutsk şehri ülkenin başkenti konumundadır. Yakutistan Özerk Cumhuriyeti’nde resmi dil olarak kabul edilen Rusça'nın yanı sıra Türk dil ailesine mensup olan Yakutça da konuşulmaktadır. Yakutistan ülkesi resmi adını 1991 yılında almıştır.

Ülke, Türkiye saatinden 6, 7 ve 8 saat ileride zaman dilimlerini yaşamaktadır. Ülkenin oldukça büyük olan yüz ölçümünden dolayı bazı şehirleri arasında bile saat farkı bulunmaktadır. Bu ülkede yaşayan insanların büyük bir bölümü Yakutlar olmakla beraber Rus ve Evenkiler'in yaşadığı da bilinmektedir.

Yakutistan’daki en popüler şehirler arasında başkenti Yakutsk ile beraber Neryugri, Mirnıy, Lensk, Aldan ve Nyurba bulunmaktadır.

Yakutistan’da kış mevsimi sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları yaşanmaktadır. Ülkenin her kentinde kışlar oldukça soğuk geçerken, en soğuk ay ocak, en sıcak ay ise Temmuz olarak bilinmektedir. Ocak ve temmuz ayı arasındaki sıcaklık farkı 70 ila 75 derece arasında ölçülmektedir. Ülkenin yaz mevsimindeki ortalama sıcaklığı 15-17 derece civarındadır.

Yakutsk kentinde modern yapıda binalar, Sovyet döneminden kalma apartman blokları ve eski ahşap evler görülmektedir. Yakutsk şehri yüzlerce metre kalınlığında donuk bir toprak tabakası olan ve yaz mevsiminde bile erimeyen permafrost üzerine inşa edilmiştir. Şehirdeki yapıların neredeyse hepsi, binaların ısısı alttaki katmanları eritmesin diye kazıklar üzerine inşa edilmiştir.

Kış mevsiminde evlerden, insanlardan ve arabalardan gelen sıcak hava yükselemediği için şehir genellikle sisle kaplıdır. Şehirde sıcaklığın -40C'nin altına düştüğü zamanlarda sokaklarda yürümek oldukça zordur.

Yakutsk ılıman deniz ikliminin etkilerinden oldukça uzak bir noktadadır. Yakutsk Lea nehri üzerine inşa edilmiştir. Fakat nehir vadisinin soğuk havayı hapsettiği bilinir. Yakutsk'un en soğuk bölgelerden biri olmasının nedeni permafrostun yani toprağın devamlı olarak donmuş halde olmasıdır.

Yakutsk'ta tarım faaliyetleri yapılamayacak kadar soğuk bir iklim hakimdir. Bu sebeple halk genellikle balık ve et ürünlerini tüketmektedir. Marketlerde ve pazarlarda yer alan yiyeceklerin tamamı et ürünleridir. Dondurucu soğukların yaşanması sebebiyle ülkede buzdolabı kullanımı yok denecek kadar azdır. Halkın giyim malzemeleri ise, soğuğa karşı koruyan iç çamaşırlarından dış giysilere kadar her şey yün ya da kaşmir yapımıdır.